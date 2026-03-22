Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Людмила Киченок покинула Майами, проиграв стартовый матч парного разряда
22 марта 2026, 19:37 |
Людмила и Дезире Кравчик в трех сетах уступили чешскому тандему Боузкова / Валентова

Instagram. Дезире Кравчик и Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.

В первом раунде парного разряда украинка вместе с Дезире Кравчик (США) в трех сетах проиграли чешскому тандему Мария Боузкова / Тереза Валентова за 2 часа и 18 минут.

WTA 1000 Майами. Пары. Хард, 1/16 финала

Мария Боузкова (Чехия) / Тереза Валентова (Чехия) – Людмила Киченок (Украина) / Дезире Кравчик (США) – 5:7, 7:6 (7:2), [10:5]

После выигранной первой партии Киченок и Кравчик вели 3:1 (40:30) на приеме во втором сете, но растеряли преимущество и позволили соперницам оформить камбек.

Боузкова и Валентова, которые проводят первые совместные соревнования, далее поборются с китаянками Цзян Синьюй / Сюй Ифань.

Киченок и Кравчик провели девятый матч в 2026 году и потерпели четвертое поражение. Людмила была единственной представительницей Украины в парном разряде Майами.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
