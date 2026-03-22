Автобус с фанатами Манчестер Сити загорелся перед матчем с Арсеналом

Болельщиков «Манчестер Сити» ждало кошмарное путешествие перед финалом Кубка лиги Англии с «Арсеналом» из-за неисправности автобуса. По пути на лондонский «Уэмбли» транспортное средство с фанатами загорелось на автомагистрали M6. Болельщиков эвакуировали из автобуса, после чего на место происшествия прибыли спасатели.

Представитель компании-перевозчика Ridley Coaches заявил Manchester Evening News: «Все пассажиры и водитель были благополучно эвакуированы, никто не пострадал. Мы благодарны экстренным службам за их оперативную реакцию. Все пассажиры благополучно пересели в другие автобусы, направляющиеся на стадион».

На снимках с места происшествия видно, что автобус выгорел полностью.

«Манчестер Сити» переиграл «Арсенал» 2:0 и завоевевал трофей Кубка лиги. Дубль в составе «горожан» оформил Нико О'Райлли.