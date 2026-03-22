  Автобус с фанатами Манчестер Сити загорелся перед матчем с Арсеналом
22 марта 2026, 20:54 | Обновлено 22 марта 2026, 20:55
403
0

Автобус с фанатами Манчестер Сити загорелся перед матчем с Арсеналом

Поездка на финал Кубка лиги Англии могла обернуться трагедией для фанатов горожан

22 марта 2026, 20:54 | Обновлено 22 марта 2026, 20:55
403
0
Автобус с фанатами Манчестер Сити загорелся перед матчем с Арсеналом
Manchester Evening News

Болельщиков «Манчестер Сити» ждало кошмарное путешествие перед финалом Кубка лиги Англии с «Арсеналом» из-за неисправности автобуса. По пути на лондонский «Уэмбли» транспортное средство с фанатами загорелось на автомагистрали M6. Болельщиков эвакуировали из автобуса, после чего на место происшествия прибыли спасатели.

Представитель компании-перевозчика Ridley Coaches заявил Manchester Evening News: «Все пассажиры и водитель были благополучно эвакуированы, никто не пострадал. Мы благодарны экстренным службам за их оперативную реакцию. Все пассажиры благополучно пересели в другие автобусы, направляющиеся на стадион».

На снимках с места происшествия видно, что автобус выгорел полностью.

«Манчестер Сити» переиграл «Арсенал» 2:0 и завоевевал трофей Кубка лиги. Дубль в составе «горожан» оформил Нико О'Райлли.

Титулы Кубка лиги. Историческая таблица: Ман Сити взял 9-й трофей
Холанд не забил и в 9-м финале. Кто является лучшим бомбардиром Ман Сити?
Гвардиола стал рекордсменом по количеству выигранных Кубков английской лиги
Арсенал Лондон Арсенал - Манчестер Сити Манчестер Сити ДТП пожар фанаты болельщики Кубок английской лиги по футболу
Руслан Полищук Источник: Manchester Evening News
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
Футбол | 22 марта 2026, 08:42 15
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике

На Франа Фернандеса, похоже, никто всерьез во Львове не рассчитывает…

УСИК: «Я решил принять это предложение и изменить прогнившую систему»
Бокс | 22 марта 2026, 18:49 3
УСИК: «Я решил принять это предложение и изменить прогнившую систему»
УСИК: «Я решил принять это предложение и изменить прогнившую систему»

Александр – о назначении на должность первого вице-президента ФК «Полесье»

Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
Футбол | 22.03.2026, 07:41
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
Топ-матч украинца. Стала известна оценка Забарного за победу ПСЖ над Ниццей
Футбол | 22.03.2026, 05:37
Топ-матч украинца. Стала известна оценка Забарного за победу ПСЖ над Ниццей
Топ-матч украинца. Стала известна оценка Забарного за победу ПСЖ над Ниццей
Безумие в Ла Лиге. Аутсайдер оформил камбэк, отыгравшись с 0:3
Футбол | 22.03.2026, 19:18
Безумие в Ла Лиге. Аутсайдер оформил камбэк, отыгравшись с 0:3
Безумие в Ла Лиге. Аутсайдер оформил камбэк, отыгравшись с 0:3
Популярные новости
Гарри Кейн выбрал клуб, в котором видит своё будущее
Гарри Кейн выбрал клуб, в котором видит своё будущее
21.03.2026, 11:34 2
Футбол
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
21.03.2026, 14:05 10
Футбол
Аонишики победил чемпиона. Как прошел 14-й день Haru basho
Аонишики победил чемпиона. Как прошел 14-й день Haru basho
21.03.2026, 13:15
Борьба
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
20.03.2026, 18:55 25
Футбол
Итаума назвал единственного боксера, с которым отказывается драться
Итаума назвал единственного боксера, с которым отказывается драться
21.03.2026, 00:02
Бокс
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
21.03.2026, 07:36 14
Футбол
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
22.03.2026, 08:12
Другие виды
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
22.03.2026, 08:20 12
Футбол
