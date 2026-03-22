  Источник: ненужный Костюку форвард гарантированно покинет Динамо летом
Украина. Премьер лига
22 марта 2026, 18:48
Источник: ненужный Костюку форвард гарантированно покинет Динамо летом

Владислав Бленуце провалился в киевском «Динамо»

Форвард киевского «Динамо» Владислав Бленуце явно пришелся не ко двору в столичном клубе. 24-летний румын сходу попал в скандал из-за публичной поддержки президента северного соседа, но и на поле не смог себя проявить. С 9 ноября Бленуце не задействован в официальных матчах, хотя его контракт рассчитан до 2030 года.

Близкий друг игрока, осведомленный о ситуации с его переходом в Украину, сообщил источнику Sport.ro, что Бленуце приближается к завершению своего приключения в киевском «Динамо»: «Он точно покинет киевское «Динамо» летом! По крайней мере, на правах аренды».

Румын может оказаться в бухарестском «Динамо», учитывая хорошие отношения между клубами. Оцениваемый в 1,5 млн евро Бленуце отыграл всего 303 минуты в 10 официальных матчах за киевлян и забил один гол.

«Динамо» в таблице УПЛ 2025/26 располагается на четвертом месте. Подопечные Игоря Костюка за 21 тур набрали 41 очко.

По теме:
Бразильский топ-клуб летом хочет подписать футболиста Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Главный аутсайдер Первой лиги подписал голкипера
ФОТО. Неймар снова намекает на возвращение в Барселону
Владислав Бленуце Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Динамо Бухарест
Руслан Полищук Источник: Sport.ro
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артета vs Гвардиола. Арсенал и Ман Сити назвали составы на финал Кубка лиги
Футбол | 22 марта 2026, 17:36 0
Артета vs Гвардиола. Арсенал и Ман Сити назвали составы на финал Кубка лиги
Артета vs Гвардиола. Арсенал и Ман Сити назвали составы на финал Кубка лиги

22 марта в 18:30 пройдет финальный матч Кубка английской лиги

Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
Футбол | 22 марта 2026, 08:42 15
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике

На Франа Фернандеса, похоже, никто всерьез во Львове не рассчитывает…

Карпаты – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 22.03.2026, 15:55
Карпаты – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Карпаты – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
Футбол | 22.03.2026, 16:40
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
Полная доминация, нокаут на первой минуте! Лапин провел бой в Украине
Бокс | 21.03.2026, 21:15
Полная доминация, нокаут на первой минуте! Лапин провел бой в Украине
Полная доминация, нокаут на первой минуте! Лапин провел бой в Украине
Популярные новости
Гарри Кейн выбрал клуб, в котором видит своё будущее
Гарри Кейн выбрал клуб, в котором видит своё будущее
21.03.2026, 11:34 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
22.03.2026, 14:22 50
Футбол
Динамо выступило с заявлением о Матвее Пономаренко
Динамо выступило с заявлением о Матвее Пономаренко
21.03.2026, 08:26 14
Футбол
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
20.03.2026, 18:55 25
Футбол
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
22.03.2026, 08:12
Другие виды
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
21.03.2026, 15:02 19
Другие виды
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
21.03.2026, 02:59 5
Теннис
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
21.03.2026, 09:26 6
Бокс
