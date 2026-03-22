Источник: ненужный Костюку форвард гарантированно покинет Динамо летом

Форвард киевского «Динамо» Владислав Бленуце явно пришелся не ко двору в столичном клубе. 24-летний румын сходу попал в скандал из-за публичной поддержки президента северного соседа, но и на поле не смог себя проявить. С 9 ноября Бленуце не задействован в официальных матчах, хотя его контракт рассчитан до 2030 года.

Близкий друг игрока, осведомленный о ситуации с его переходом в Украину, сообщил источнику Sport.ro, что Бленуце приближается к завершению своего приключения в киевском «Динамо»: «Он точно покинет киевское «Динамо» летом! По крайней мере, на правах аренды».

Румын может оказаться в бухарестском «Динамо», учитывая хорошие отношения между клубами. Оцениваемый в 1,5 млн евро Бленуце отыграл всего 303 минуты в 10 официальных матчах за киевлян и забил один гол.

«Динамо» в таблице УПЛ 2025/26 располагается на четвертом месте. Подопечные Игоря Костюка за 21 тур набрали 41 очко.