Локомотив дома уступил Колосу-2. Результаты 22-го тура Второй лиги
«Колос-2» обыграл главного конкурента и укрепил лидерство
В воскресенье, 22 марта, во Второй лиге состоялись матчи 22-го тура. Команды групп А и Б провели пять поединков.
В группе А «Буковина-2» принимала ФК Ужгород. Поединок завершился победой гостей со счетом 4:0.
В битве лидеров группы Б сошлись киевский «Локомотив» и «Колос-2». Поединок завершился победой «Колоса-2» со счетом 2:0.
Вторая лига. 22-й тур, 22 марта
Черноморец-2 – Левый Берег-2 – 1:1
Голы: Ярмола, 21 – Гереш, 70
Локомотив – Колос-2 – 0:2
Голы: Канаев, 27, Старгородский, 74
Ребел – Тростянец – 0:0
Буковина-2 – Ужгород – 0:4
Голы: Кичун, 23, Антошин, 39, Жеребецкий, 63, Коваленко, 70
Вильхивцы – Самбор-Нива-2 – 0:1
Голы: Вышинский, 37
Черноморец-2 – Левый Берег-2 – 1:1
Локомотив – Колос-2 – 0:2
Ребел – Тростянец – 0:0
Буковина-2 – Ужгород – 0:4
Вильхивцы – Самбор-Нива-2 – 0:1
