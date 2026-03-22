  4. Локомотив дома уступил Колосу-2. Результаты 22-го тура Второй лиги
Украина. Вторая лига
22 марта 2026, 17:56 | Обновлено 22 марта 2026, 17:57
«Колос-2» обыграл главного конкурента и укрепил лидерство

ФК Колос-2

В воскресенье, 22 марта, во Второй лиге состоялись матчи 22-го тура. Команды групп А и Б провели пять поединков.

В группе А «Буковина-2» принимала ФК Ужгород. Поединок завершился победой гостей со счетом 4:0.

В битве лидеров группы Б сошлись киевский «Локомотив» и «Колос-2». Поединок завершился победой «Колоса-2» со счетом 2:0.

Вторая лига. 22-й тур, 22 марта

Черноморец-2 – Левый Берег-2 – 1:1

Голы: Ярмола, 21 – Гереш, 70

Локомотив – Колос-2 – 0:2

Голы: Канаев, 27, Старгородский, 74

Ребел – Тростянец – 0:0

Буковина-2 – Ужгород – 0:4

Голы: Кичун, 23, Антошин, 39, Жеребецкий, 63, Коваленко, 70

Вильхивцы – Самбор-Нива-2 – 0:1

Голы: Вышинский, 37

Турнирные таблицы

