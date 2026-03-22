Испания22 марта 2026, 15:39 | Обновлено 22 марта 2026, 15:42
ВИДЕО. Барселона впереди: капитан забил от штанги, Канселу – ассист
Рональд Араухо выиграл дуэль на втором этаже
Капитан «Барселоны» Рональд Араухо вывел свою команду вперед в домашнем матче 29-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано».
Уругвайский защитник обошел соперника в воздухе и точно пробил головой: мяч от штанги залетел в ворота.
Результативную передачу на Рональда отдал португальский защитник Жоау Канселу, который вернулся зимой в каталонский клуб.
Рональд улучшил свою статистику голов за каталонцев: теперь на счету Араухо 14 забитых мячей в составе «Барселоны».
