Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Барселона впереди: капитан забил от штанги, Канселу – ассист
Испания
22 марта 2026, 15:39 | Обновлено 22 марта 2026, 15:42
245
0

Рональд Араухо выиграл дуэль на втором этаже

Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

Капитан «Барселоны» Рональд Араухо вывел свою команду вперед в домашнем матче 29-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано».

Уругвайский защитник обошел соперника в воздухе и точно пробил головой: мяч от штанги залетел в ворота.

Результативную передачу на Рональда отдал португальский защитник Жоау Канселу, который вернулся зимой в каталонский клуб.

Рональд улучшил свою статистику голов за каталонцев: теперь на счету Араухо 14 забитых мячей в составе «Барселоны».

Барселона Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона - Райо Вальекано Рональд Араухо Жоау Канселу
Андрей Витренко
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем