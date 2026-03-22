Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Майами на 22 марта
В воскресенье во Флориде сыграют Свитолина, Костюк и Людмила Киченок
22 марта на хардовом турнире WTA 1000 в Майами (США) продолжатся матчи 1/16 финала в одиночном и парном разрядах.
В воскресенье на тысячнике во Флориде сыграют Элина Свитолина, Марта Костюк и Людмила Киченок.
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Майами на 22 марта
WTA 1000 Майами. Одиночный разряд, 1/16 финала
GRANDSTAND. 2-й запуск (не ранее 19:30)
Элина Свитолина [9] – Хейли Баптист
GRANDSTAND. 3-й запуск (не ранее 21:00)
Марта Костюк [27] – Елена Рыбакина [3]
WTA 1000 Майами. Парный разряд, 1/16 финала
Корт №7. 1-й запуск (не ранее 17:00)
Людмила Киченок / Дезире Кравчик – Мария Боузкова / Тереза Валентова
