  4. Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Майами на 22 марта
22 марта 2026, 15:01
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Майами на 22 марта

В воскресенье во Флориде сыграют Свитолина, Костюк и Людмила Киченок

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

22 марта на хардовом турнире WTA 1000 в Майами (США) продолжатся матчи 1/16 финала в одиночном и парном разрядах.

В воскресенье на тысячнике во Флориде сыграют Элина Свитолина, Марта Костюк и Людмила Киченок.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Майами на 22 марта

WTA 1000 Майами. Одиночный разряд, 1/16 финала

GRANDSTAND. 2-й запуск (не ранее 19:30)

Элина Свитолина [9] – Хейли Баптист

GRANDSTAND. 3-й запуск (не ранее 21:00)

Марта Костюк [27] – Елена Рыбакина [3]

WTA 1000 Майами. Парный разряд, 1/16 финала

Корт №7. 1-й запуск (не ранее 17:00)

Людмила Киченок / Дезире Кравчик – Мария Боузкова / Тереза Валентова

Даниил Агарков
