Решение принято. Лунин определился со своим будущим

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может сменить команду уже в ближайшее трансферное окно.

После нескольких сезонов в роли дублера Тибо Куртуа украинец рассматривает варианты для получения стабильной игровой практики.

По информации источника, серьезный интерес к Лунину проявляет миланский «Интер», который видит его основным вратарем.

В 27 лет украинец готов к новому вызову и хочет получить статус первого номера в топ-клубе.

В этом сезоне в активе Лунина пять матчей и десять пропущенных голов.