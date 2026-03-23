Италия | 23 марта 2026, 23:42
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Футболист готов покинуть клуб
Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может сменить команду уже в ближайшее трансферное окно.
После нескольких сезонов в роли дублера Тибо Куртуа украинец рассматривает варианты для получения стабильной игровой практики.
По информации источника, серьезный интерес к Лунину проявляет миланский «Интер», который видит его основным вратарем.
В 27 лет украинец готов к новому вызову и хочет получить статус первого номера в топ-клубе.
В этом сезоне в активе Лунина пять матчей и десять пропущенных голов.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
шо ? опять определился ????
та вы шо ето шо прикол что лунин сменит команду. он же лавочник .не кто не куда не перейдет .он если хотел давно поменл бы команду. его все устраивает.
