ОФИЦИАЛЬНО. Главный аутсайдер Первой лиги подписал голкипера

Запорожский Металлург официально объявил о подписании украинского голкипера Якова Шмитько. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Поздравляем в команде, Яков», – говорится в сообщении.

18-летний вратарь — местный питомец клуба, который прошел весь путь в системе «Металлурга»: от академии до команды U-19, где сейчас получает игровую практику. В текущей заявке первой команды он станет третьим голкипером - питомцем запорожского футбола.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Металлург Запорожья занимает последнюю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 8 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.