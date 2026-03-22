ОФИЦИАЛЬНО. Главный аутсайдер Первой лиги подписал голкипера

Яков Шмитько подписал контракт с Металлургом Запорожье
Запорожский Металлург официально объявил о подписании украинского голкипера Якова Шмитько. Об этом пишет клубная пресс-служба.
«Поздравляем в команде, Яков», – говорится в сообщении.
18-летний вратарь — местный питомец клуба, который прошел весь путь в системе «Металлурга»: от академии до команды U-19, где сейчас получает игровую практику. В текущей заявке первой команды он станет третьим голкипером - питомцем запорожского футбола.
В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Металлург Запорожья занимает последнюю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 8 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.
