22 марта 2026, 11:46 | Обновлено 22 марта 2026, 11:50
Верес – Колос. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 21-го тура Украинской Премьер-лиги

В воскресенье, 22 марта, состоится поединок 21-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Верес» встретится с «Колосом». Матч пройдет в Ровно на поле стадиона «Авангард», игра начнется в 15:30.

Безусловно, обеим коллективам нужно побеждать, учитывая неудачные матчи предыдущего тура, в котором «Верес» не дожал «Кудровку», в то время как «Колос» буквально подарил ничью «Заре». Однако как показывают очные поединки этих команд, то вряд ли нам удастся увидеть кучу забитых голов, ведь на первый план как Костышин, так и Шандрук ставят результат, неважно, сколько голов при этом забили их подопечные. Но этот матч будет более важным для «колосков», ведь они не могут выиграть у ровенчан уже три поединка подряд.

Напомним, что игра первого круга между «Вересом» и «Колосом» завершилась безголевой ничьей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.37 для «Вереса» и 2.35 для «Колоса». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Дмитрий Телицын
