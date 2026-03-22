В воскресенье, 22 марта, состоится поединок 21-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Верес» встретится с «Колосом». Матч пройдет в Ровно на поле стадиона «Авангард», игра начнется в 15:30.

Безусловно, обеим коллективам нужно побеждать, учитывая неудачные матчи предыдущего тура, в котором «Верес» не дожал «Кудровку», в то время как «Колос» буквально подарил ничью «Заре». Однако как показывают очные поединки этих команд, то вряд ли нам удастся увидеть кучу забитых голов, ведь на первый план как Костышин, так и Шандрук ставят результат, неважно, сколько голов при этом забили их подопечные. Но этот матч будет более важным для «колосков», ведь они не могут выиграть у ровенчан уже три поединка подряд.

Напомним, что игра первого круга между «Вересом» и «Колосом» завершилась безголевой ничьей.

