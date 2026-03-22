Верес – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Противостояние, в котором команды забивают не так много голов
В 21-м туре украинской Премьер-Лиги сезона 2025-2026, в воскресенье, 22 марта, в Ровно встретятся «Верес» и «Колос». Хозяева поля в прошлом туре не смогли переиграть «Кудровку», сейчас будут играть с «колосками», которые в очном поединке не смогли удержать победу в игре против «Зари».
Верес
После двух подряд поражений, «Вересу» все же удалось взять очки в номинально гостевом поединке с «Кудровкой» (игра проходила в Ровно). Да, команда Олега Шандрука не смогла выжать максимум, но одно очко в свою копилку все же получила.
Причинами этого неудачного поединка по мнению коуча ровенчан стало плохое качество поля, отсутствие агрессии в некоторых игровых моментах, и мало голевых моментов.
Впереди на ровенчан ожидает поединок против «Колоса», который не может выиграть у них 3 матча подряд, поэтому безусловно «Верес» захочет увеличить эту серию в предстоящей игре.
Колос
Несколько похожая ситуация возникла в прошлом туре у команды Руслана Костышина. «Колоски» также не смогли переиграть своего соперника, но если свой поединок ровенчане завершили без голов, то «Колос» ведя в счете выпустил из своих рук 3 очка из-за досадной ошибки Пахолюка в конце встречи.
Этот результат лишил команды из Ковалевки приблизиться к топ-5, поэтому сейчас каждый балл для «Колоса» в борьбе за верхние места в турнирной таблице будет теперь на вес золота.
На очереди команду Костышина ждет гостевой поединок против «Вереса», с которым «колоски» неоднократно пересекались как в УПЛ, так и в низших дивизионах.
Напомним, что из-за перебора желтых карточек, будущую игру пропустит Элиас.
Статистика встреч
Между собой команды на официальном уровне сыграли 14 матчей. Девять матчей выигрывал «Колос», три победы на счету «Вереса», и в двух поединках была зафиксирована ничья. Разница забитых мячей составляет 21:10 в пользу «Колоса». Поединок первого круга между этими командами завершился нулевой ничьей.
Прогноз на противостояние
Обычно противостояние этих команд не часто может похвастаться результативностью. В основном игра завершается с одним-двумя голами, а то и вообще может быть без забитых мячей. Сейчас как «Вересу» так и «Колосу» нужно набирать очки, если оба коллектива хотят завершить сезон как можно лучше. Учитывая большое количество борьбы и невысокую результативность, нашим прогнозом будет ничья.
Ориентировочные составы:
«Верес»: Горох, Корнийчук, Гончаренко, Ципот, Стамулис, Бойко, Харатин, Годя, Гонсалвеш, Шарай, Ндукве
«Колос»: Пахолюк, Цурик, Бурда, Козик, Понедельник, Демченко, Гагнидзе, Денисенко, Гусол, Салабай, Климчук
Букмекеры оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.26 для «Вереса» и 2.45 для «Колоса».
15:30
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
