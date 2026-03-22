Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Верес
22.03.2026 15:30 - : -
Колос Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
22 марта 2026, 07:14 | Обновлено 22 марта 2026, 07:15
92
0

Верес – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Противостояние, в котором команды забивают не так много голов

В 21-м туре украинской Премьер-Лиги сезона 2025-2026, в воскресенье, 22 марта, в Ровно встретятся «Верес» и «Колос». Хозяева поля в прошлом туре не смогли переиграть «Кудровку», сейчас будут играть с «колосками», которые в очном поединке не смогли удержать победу в игре против «Зари».

После двух подряд поражений, «Вересу» все же удалось взять очки в номинально гостевом поединке с «Кудровкой» (игра проходила в Ровно). Да, команда Олега Шандрука не смогла выжать максимум, но одно очко в свою копилку все же получила.

Причинами этого неудачного поединка по мнению коуча ровенчан стало плохое качество поля, отсутствие агрессии в некоторых игровых моментах, и мало голевых моментов.

Впереди на ровенчан ожидает поединок против «Колоса», который не может выиграть у них 3 матча подряд, поэтому безусловно «Верес» захочет увеличить эту серию в предстоящей игре.

Несколько похожая ситуация возникла в прошлом туре у команды Руслана Костышина. «Колоски» также не смогли переиграть своего соперника, но если свой поединок ровенчане завершили без голов, то «Колос» ведя в счете выпустил из своих рук 3 очка из-за досадной ошибки Пахолюка в конце встречи.

Этот результат лишил команды из Ковалевки приблизиться к топ-5, поэтому сейчас каждый балл для «Колоса» в борьбе за верхние места в турнирной таблице будет теперь на вес золота.

На очереди команду Костышина ждет гостевой поединок против «Вереса», с которым «колоски» неоднократно пересекались как в УПЛ, так и в низших дивизионах.

Напомним, что из-за перебора желтых карточек, будущую игру пропустит Элиас.

Статистика встреч

Между собой команды на официальном уровне сыграли 14 матчей. Девять матчей выигрывал «Колос», три победы на счету «Вереса», и в двух поединках была зафиксирована ничья. Разница забитых мячей составляет 21:10 в пользу «Колоса». Поединок первого круга между этими командами завершился нулевой ничьей.

Обычно противостояние этих команд не часто может похвастаться результативностью. В основном игра завершается с одним-двумя голами, а то и вообще может быть без забитых мячей. Сейчас как «Вересу» так и «Колосу» нужно набирать очки, если оба коллектива хотят завершить сезон как можно лучше. Учитывая большое количество борьбы и невысокую результативность, нашим прогнозом будет ничья.

«Верес»: Горох, Корнийчук, Гончаренко, Ципот, Стамулис, Бойко, Харатин, Годя, Гонсалвеш, Шарай, Ндукве

«Колос»: Пахолюк, Цурик, Бурда, Козик, Понедельник, Демченко, Гагнидзе, Денисенко, Гусол, Салабай, Климчук

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.26 для «Вереса» и 2.45 для «Колоса». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Верес
22 марта 2026 -
15:30
Колос Ковалевка
Ничья 3.01 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Металлург – Ворскла. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Карпаты – Оболонь. Текстовая трансляция матча
Полузащитник ЛНЗ: «В перерыве в раздевалке была мужская беседа»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно Колос Ковалевка Олег Шандрук Руслан Костышин Верес - Колос прогнозы
Дмитрий Телицын
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сияет в Марбелье. Онофрийчук взяла золото многоборья на Гран-при в Испании
Другие виды | 22 марта 2026, 00:49 1
Сияет в Марбелье. Онофрийчук взяла золото многоборья на Гран-при в Испании
Сияет в Марбелье. Онофрийчук взяла золото многоборья на Гран-при в Испании

Таисия, набрав 115.500 баллов, выиграла этап в Испании и квалифицировалась в 4 финала

Обнародована оценка Ярмолюка за матч АПЛ Лидс – Брентфорд
Футбол | 22 марта 2026, 05:50 0
Обнародована оценка Ярмолюка за матч АПЛ Лидс – Брентфорд
Обнародована оценка Ярмолюка за матч АПЛ Лидс – Брентфорд

21 марта павлины и шмели расписали ничью 0:0, Егор отыграл все 90 минут

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
Футбол | 21.03.2026, 07:36
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
Футбол | 21.03.2026, 11:10
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
Гарри Кейн выбрал клуб, в котором видит своё будущее
Футбол | 21.03.2026, 11:34
Гарри Кейн выбрал клуб, в котором видит своё будущее
Гарри Кейн выбрал клуб, в котором видит своё будущее
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фабрицио Романо сообщил обновленную информацию о Михаиле Мудрике
Фабрицио Романо сообщил обновленную информацию о Михаиле Мудрике
20.03.2026, 10:10 9
Футбол
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
21.03.2026, 15:02 19
Другие виды
Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
20.03.2026, 14:01 24
Другие виды
Ярмоленко получил предложение о трансфере, чтобы завоевать трофей
Ярмоленко получил предложение о трансфере, чтобы завоевать трофей
20.03.2026, 08:55 6
Футбол
Аонишики победил чемпиона. Как прошел 14-й день Haru basho
Аонишики победил чемпиона. Как прошел 14-й день Haru basho
21.03.2026, 13:15
Борьба
Ман Сити выбрал нового тренера после фиаско Гвардиолы в матче с Реалом
Ман Сити выбрал нового тренера после фиаско Гвардиолы в матче с Реалом
20.03.2026, 09:14 3
Футбол
Нокаут в первом раунде! Александр Хижняк дебютировал на профи-ринге
Нокаут в первом раунде! Александр Хижняк дебютировал на профи-ринге
21.03.2026, 20:37 22
Бокс
Таблица коэффициентов. Бонус для Шахтера: сокращено отставание от Румынии
Таблица коэффициентов. Бонус для Шахтера: сокращено отставание от Румынии
20.03.2026, 15:55 52
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем