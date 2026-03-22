Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Оболонь

22 марта состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги: «Карпаты» – «Оболонь».

Местом проведения встречи станет стадион «Украина» в городе Львов.

Матч чемпионата Украины начнется в 18:00 по киевскому времени.

Перед стартовым свистком «Карпаты» находятся на 10-м месте (23 очка), «Оболонь» выше них – 9-е место и 24 очка.

Последний матч команд состоялся в сентябре 2025 года в Киеве: «пивовары» уступили «львам» со счетом 0:2.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.69 для «Карпат» и 5.31 для «Оболони». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.