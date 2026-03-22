Испания22 марта 2026, 18:49 |
Мадридское дерби. Букмекеры объявили коэффициенты на матч Реал – Атлетико
В воскресенье, 22 марта 2026 года, состоится матч 29-го тура Ла Лиги между мадридскими «Реалом» и «Атлетико».
В день матча букмекеры обновили коэффициенты на это противостояние.
Коэффициент на победу «Реала» составляет 1,89 – «сливочных» считают фаворитами в этом матче. Ничья оценивается показателем 4,29, тогда как успех «Атлетико» – 4,18.
Поединок состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
