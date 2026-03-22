  4. Капитан Руха: «Именно поэтому мы потерпели досадное поражение от ЛНЗ»
22 марта 2026, 12:03
Капитан Руха: «Именно поэтому мы потерпели досадное поражение от ЛНЗ»

Виталий Роман поделился эмоциями после поражения своей команды от ЛНЗ (1:2)

ФК Рух. Виталий Роман

Капитан львовского Руха Виталий Роман поделился эмоциями после поражения своей команды от ЛНЗ (1:2) в 21 туре Украинской Премьер-лиги.

– Я уже поправился, провел недельный цикл с командой. Чувствую себя хорошо. Относительно гола я получил передачу от Самба Диалло, а Остап Притула тем временем отвел за собой игрока, поэтому удалось забежать в свободную зону и отправить мяч между ног игроку ЛНЗ в дальний угол.

Считаю, что в эпизоде ​​с пропущенным первым голом я не успел доиграть, так что Пасич убежал от меня и забил. А в момент со вторым голом не удалось накрыть подачу от Романа Дидыка, дальше соперник сделал скидку и Кравчук отличился забитым мячом.

Будем анализировать, почему пропустили эти голы и не смогли получить положительный результат. Нам нужно набирать очки и, думаю, мы продемонстрировали сегодня хорошую игру. Но недоработали в некоторых моментах, поэтому потерпели досадное поражение, – сказал Роман.

