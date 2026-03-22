Лидер Руха: «Я разочарован. Мы не заслужили поражение от ЛНЗ»

Украина. Премьер лига
22 марта 2026, 10:19 | Обновлено 22 марта 2026, 11:11
Андрей Китела поделился эмоциями после матча с ЛНЗ

ФК Рух. Андрей Китела

Защитник львовского Руха Андрей Китела поделился эмоциями после матча с ЛНЗ, где его команда минимально уступила (1:2) в 21 туре УПЛ.

– Разочарован, ведь думаю, что команда не заслужила этого поражения, и игра должна была завершиться по меньшей мере вничью. Не могу кому-то даже высказать претензии, ведь все ребята выложились по полной в матче против очень серьезного соперника. Мы ни в чем не уступали ЛНЗ, но это футбол, поэтому такие поражения, к сожалению, тоже случаются.

Что касается бывших игроков «Руха», которые сейчас выступают за ЛНЗ, то мы можем общаться вне поля, дружить, но на поле мы соперники. Эти ребята теперь играют за ЛНЗ, а мы – за Рух. Это вполне нормально. Мы не обращали внимания на то, кто нам противостоял и кто тренировал нашего соперника.

Нам непросто, ведь после зимнего перерыва «Рух» еще не набирал очков. В какой-то степени этот результат давит на всех нас. Особенно досадно, что были матчи, в которых команда заслуживала больше.

Я говорю не только об этой игре с ЛНЗ, но и о поединках с «Динамо», «Оболонью» и «Эпицентром». Сейчас у команды будет несколько выходных, а после этого мы соберемся и обдумаем, что делать дальше и как готовиться к следующим матчам, тренерский штаб поможет нам в этом. Надеюсь, что в дальнейшем мы порадуем болельщиков хорошими результатами, – сказал Андрей.

По теме:
Металург – Ворскла, Ингулец – Подолье, Пробой – Металлист. Смотреть LIVE
Александр РЯБОКОНЬ: «Нужно создавать больше моментов»
Роман ГРИГОРЧУК: «У меня мурашки по коже. Я снимаю шляпу перед ними»
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
Футбол | 22 марта 2026, 08:42 0
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике

На Франа Фернандеса, похоже, никто всерьез во Львове не рассчитывает…

Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
Другие виды | 21 марта 2026, 15:02 19
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении

Украинский спортсмен в Польше покорил высоту 2,30 м

Аонишики победил чемпиона. Как прошел 14-й день Haru basho
Борьба | 21.03.2026, 13:15
Аонишики победил чемпиона. Как прошел 14-й день Haru basho
Аонишики победил чемпиона. Как прошел 14-й день Haru basho
Падение Меркушиной. Эберг и Симон разыграли победу на финише персьюта
Биатлон | 21.03.2026, 15:21
Падение Меркушиной. Эберг и Симон разыграли победу на финише персьюта
Падение Меркушиной. Эберг и Симон разыграли победу на финише персьюта
Обнародованы оценки Ваната и Цыганкова за проигранный матч Жироны в Ла Лиге
Футбол | 22.03.2026, 04:23
Обнародованы оценки Ваната и Цыганкова за проигранный матч Жироны в Ла Лиге
Обнародованы оценки Ваната и Цыганкова за проигранный матч Жироны в Ла Лиге
Популярные новости
Шовковский получил сенсационное предложение от донецкого Шахтера
Шовковский получил сенсационное предложение от донецкого Шахтера
20.03.2026, 08:03 12
Футбол
Нокаут в первом раунде! Александр Хижняк дебютировал на профи-ринге
Нокаут в первом раунде! Александр Хижняк дебютировал на профи-ринге
21.03.2026, 20:37 23
Бокс
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
21.03.2026, 02:59 5
Теннис
Ярмоленко получил предложение о трансфере, чтобы завоевать трофей
Ярмоленко получил предложение о трансфере, чтобы завоевать трофей
20.03.2026, 08:55 6
Футбол
Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
20.03.2026, 14:01 24
Другие виды
Шансы растут. Названы условия, которые дадут Шахтеру напрямую попасть в ЛЧ
Шансы растут. Названы условия, которые дадут Шахтеру напрямую попасть в ЛЧ
20.03.2026, 20:32 30
Футбол
Таблица коэффициентов. Бонус для Шахтера: сокращено отставание от Румынии
Таблица коэффициентов. Бонус для Шахтера: сокращено отставание от Румынии
20.03.2026, 15:55 50
Футбол
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
21.03.2026, 09:26 5
Бокс
