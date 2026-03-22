Лидер Руха: «Я разочарован. Мы не заслужили поражение от ЛНЗ»

Защитник львовского Руха Андрей Китела поделился эмоциями после матча с ЛНЗ, где его команда минимально уступила (1:2) в 21 туре УПЛ.

– Разочарован, ведь думаю, что команда не заслужила этого поражения, и игра должна была завершиться по меньшей мере вничью. Не могу кому-то даже высказать претензии, ведь все ребята выложились по полной в матче против очень серьезного соперника. Мы ни в чем не уступали ЛНЗ, но это футбол, поэтому такие поражения, к сожалению, тоже случаются.

Что касается бывших игроков «Руха», которые сейчас выступают за ЛНЗ, то мы можем общаться вне поля, дружить, но на поле мы соперники. Эти ребята теперь играют за ЛНЗ, а мы – за Рух. Это вполне нормально. Мы не обращали внимания на то, кто нам противостоял и кто тренировал нашего соперника.

Нам непросто, ведь после зимнего перерыва «Рух» еще не набирал очков. В какой-то степени этот результат давит на всех нас. Особенно досадно, что были матчи, в которых команда заслуживала больше.

Я говорю не только об этой игре с ЛНЗ, но и о поединках с «Динамо», «Оболонью» и «Эпицентром». Сейчас у команды будет несколько выходных, а после этого мы соберемся и обдумаем, что делать дальше и как готовиться к следующим матчам, тренерский штаб поможет нам в этом. Надеюсь, что в дальнейшем мы порадуем болельщиков хорошими результатами, – сказал Андрей.