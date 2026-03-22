Главный тренер мадридского Реала Альваро Арбелоа заговорил об Андрее Лунине перед матчем Ла Лиги против Атлетико, вспомнив травму Тибо Куртуа.

– Нас ждет особый матч – это дерби против Атлетико. К тому же дома на Бернабеу. Как Реал готовится к матчу?

– С огромным желанием, с большим вдохновением, по тем причинам, которые вы назвали. Мы знаем, что это очень важный матч для нас, потому что значат эти три очка.

Также ради болельщиков. Ради той замечательной атмосферы, которую мы проживаем на стадионе в последних матчах. Ради тех надежд, которые появились. Я считаю, что это один из лучших матчей, которые можно прожить как игрок, зритель и тренер. Хочется увидеть верный Бернабеу с огромным энтузиазмом.

Правда в том, что мы подходим к этой игре с огромным желанием. Желанием сыграть против большой команды. Мы подходим к этой игре с большими ожиданиями и желанием.

– Матч в Манчестере принес плохую новость – травму Тибо Куртуа. Какие сроки его обновления?

– Риск есть всякий раз, когда я выпускаю игрока на поле. Мы всегда рискуем. Есть много вещей, о которых люди не знают, и это нормально. Есть очень мало футболистов, выходящих на поле на 100% готовыми. Это нормально в соревновательном футболе. Я точно могу вам сказать, что когда Тибо доиграл до перерыва – он хотел продолжать играть, но я решил его заменить.

У меня максимальное доверие к Андрею Лунину – он уже много раз доказывал, какой он крутой голкипер. Я уверен, что он снова это сделает, получив такую ​​отличную возможность. Это счастье иметь такой состав, когда у нас травмируется лучший в истории голкипер, а у нас есть другой потрясающий голкипер, который снова докажет, насколько он хорош, – сказал Арбелоа.

ВИДЕО. Арбелоа заговорил о Лунине после травмы Куртуа: «Он докажет...»