ФОТО. Неймар снова намекает на возвращение в Барселону

Нападающий «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар не забывает «Барселону».

Его уход в 2017 году до сих пор остается болезненным для фанатов. Вместе с Месси и Суаресом он составлял легендарное трио MSN, но решил перейти в ПСЖ, чтобы возглавить новый проект, который так и не оправдал ожиданий.

С тех пор бразилец не раз пытался вернуться. По словам Хавьера Бордаса, клуб даже был близок к соглашению, но не все в руководстве поддержали трансфер. Сейчас Неймар играет за «Сантос» после периода в Саудовской Аравии, однако в сердце он по-прежнему связан с «Барсой».

Он регулярно подает сигналы: встречался с Ламином Ямалем, носит атрибутику клуба, а его сын также болеет за «блаугранас».

Тем не менее возвращение остается маловероятным. Финансовые проблемы, возраст, травмы и курс клуба на омоложение делают такой трансфер сложным. Несмотря на это, Неймар остается важной частью истории «Барселоны» и вызывает ностальгию у болельщиков.

Максим Лапченко Источник: Sport.es
