Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Игрок МЮ ударил Фергюсона в пах – его реакция удивила всех
Другие новости
22 марта 2026, 00:57 | Обновлено 22 марта 2026, 01:02
382
0

ФОТО. Игрок МЮ ударил Фергюсона в пах – его реакция удивила всех

Алекс Фергюсон неожиданно отреагировал на дерзкий поступок игрока

22 марта 2026, 00:57 | Обновлено 22 марта 2026, 01:02
382
0
ФОТО. Игрок МЮ ударил Фергюсона в пах – его реакция удивила всех
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Фергюсон

Рафаэл да Силва поделился одной из самых необычных историй из раздевалки «Манчестер Юнайтед». По его словам, его бывший партнер по команде Андерсон однажды ударил сэра Алекса Фергюсона в пах – и остался без наказания.

Инцидент произошел в переполненном лифте. Перед ударом Андерсон крикнул «удар по паху!», чем шокировал всех вокруг. Игроки ожидали жесткой реакции от легендарного тренера, учитывая его характер.

Однако вместо гнева Фергюсон рассмеялся, полностью перевернув ожидания. По словам Рафаэла, все были уверены, что Андерсон серьезно перегнул, но ситуация закончилась неожиданно легко.

Этот эпизод сильно контрастирует с известным «разнос»-эффектом Фергюсона – его привычкой жестко разносить игроков в раздевалке.

фото lifestyle Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем