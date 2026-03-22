ФОТО. Игрок МЮ ударил Фергюсона в пах – его реакция удивила всех

Рафаэл да Силва поделился одной из самых необычных историй из раздевалки «Манчестер Юнайтед». По его словам, его бывший партнер по команде Андерсон однажды ударил сэра Алекса Фергюсона в пах – и остался без наказания.

Инцидент произошел в переполненном лифте. Перед ударом Андерсон крикнул «удар по паху!», чем шокировал всех вокруг. Игроки ожидали жесткой реакции от легендарного тренера, учитывая его характер.

Однако вместо гнева Фергюсон рассмеялся, полностью перевернув ожидания. По словам Рафаэла, все были уверены, что Андерсон серьезно перегнул, но ситуация закончилась неожиданно легко.

Этот эпизод сильно контрастирует с известным «разнос»-эффектом Фергюсона – его привычкой жестко разносить игроков в раздевалке.