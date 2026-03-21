ФОТО. Экс-футболист, который играл в Лиге чемпионов, трагически погиб
Трагическая история смерти Сорина Туфана
Бывший защитник «Стяуа» Сорин Туфан погиб при крушении буксира в румынском порту Мидия 18 марта.
Судно помогало нефтяному танкеру, но из-за отказа двигателя перевернулось. Туфана доставили на берег, однако спасти его не удалось. Поиски четырех пропавших членов экипажа продолжаются.
Из-за травм он завершил карьеру в 26 лет и работал капитаном судна.
В тот день он вышел на смену, поменявшись с коллегой. Туфан был сыном экс-игрока сборной Румынии Марина Туфана и играл в еврокубках, в том числе – и в Лиге чемпионов.
«Стяуа» и «Фарул» выразили соболезнования, назвав его смерть преждевременной.
Сердар Азмун оказался в центре скандала из-за фото с эмир Дубая
Нападающий отказался от «Барселоны» и продолжит играть за «Баварию»