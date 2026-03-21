Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
21 марта 2026, 22:32 |
92
0

Сергей ПЕТЬКО: «Заслуживали ничью в матче с Черноморцем»

Хавбек «ЮКСЫ» прокомментировал итог встречи с «Черноморцем»

21 марта 2026, 22:32 |
92
0
Сергей ПЕТЬКО: «Заслуживали ничью в матче с Черноморцем»
ФК ЮКСА. Сергей Петько

В матче 21-го тура Первой лиги «ЮКСА» минимально уступила на выезде «Черноморцу» (0:1).

Полузащитник ФК «ЮКСА» Сергей Петько эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями после матча.

– К сожалению, поражение в вашем дебютном поединке за новый клуб. Ваши впечатления от игры.
– Конечно, понимаем, что играли против претендента на выход в УПЛ, поэтому настраивались на победу. Не скажу, что были близки к этому, но имели свой момент, и забей хотя бы один мяч, мы поняли, как бы складывалась игра. Но пропустили со стандарта и в конце имели возможность сравнять счет. Было два убийственных момента, по моему мнению.

– По вашему мнению, «ЮКСА» заслуживала поражения в этой игре, или закономерным результатом была бы ничья?
– Я думаю, что мы сто процентов заслуживали ничью.

– Сейчас вы играете за «ЮКСУ», но раньше защищали цвета «Черноморца» и играли на стадионе, который был для вас родным. Было ли у вас какое-то волнение или мандраж, учитывая, что когда-то вы начинали здесь делать свои первые шаги во взрослом футболе?
– Приезжая сюда, не являясь игроком «Черноморца», у меня возникают только радостные эмоции. Ты ведь видишь тех людей, которые до сих пор работают в клубе. Они для меня по-футбольному родные, поэтому только радость и приятные впечатления возникают от стадиона и персонала.

