Синнер успешно начал выступление на Мастерсе в Майами
Янник выиграл матч 1/32 финала у Дамира Джумхура
Вторая ракетка мира, итальянец Янник Синнер обыграл представителя Боснии и Герцоговины Дамира Джумхура (ATP 76) в стартовом поединке турнира ATP 1000 в Майами.
Итальянец одолел соперника в двух сетах за 1 час и 12 минут – 6:3, 6:3.
В активе Янника – девять подач на вылет и 21 виннер, в пасиве – 18 невынужденных ошибок.
Счет очных встреч игроков стал 1:0 в пользу итальянского теннисиста.
В 1/16 финала Мастерса Синнер сыграет либо с Корентеном Муте (ATP 33), либо с Томашем Махачем (ATP 48).
ATP 1000 Майами. Хард, 1/32 финала
Янник Синнер [2] – Дамир Джумхур – 6:3, 6:3
