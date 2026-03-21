Синнер успешно начал выступление на Мастерсе в Майами

Вторая ракетка мира, итальянец Янник Синнер обыграл представителя Боснии и Герцоговины Дамира Джумхура (ATP 76) в стартовом поединке турнира ATP 1000 в Майами.

Итальянец одолел соперника в двух сетах за 1 час и 12 минут – 6:3, 6:3.

В активе Янника – девять подач на вылет и 21 виннер, в пасиве – 18 невынужденных ошибок.

Счет очных встреч игроков стал 1:0 в пользу итальянского теннисиста.

В 1/16 финала Мастерса Синнер сыграет либо с Корентеном Муте (ATP 33), либо с Томашем Махачем (ATP 48).

ATP 1000 Майами. Хард, 1/32 финала

