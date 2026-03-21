  ВИДЕО. Мат в шесть ходов. Миколенко быстро выиграл шахматный матч
21 марта 2026, 21:17 | Обновлено 21 марта 2026, 21:27
ВИДЕО. Мат в шесть ходов. Миколенко быстро выиграл шахматный матч

Виталий Миколенко талантлив не только в футболе

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко принял участие в акции благотворительной организации клуба под названием Everton in the Community, которая учреждена в 1988 году для поддержки жителей Ливерпуля.

26-летний футболист сыграл в шахматы с одним из болельщиков и поставил мат в шесть ходов. Не приуменьшая талант Миколенко, отметим, что его соперник был начинающим шахматистом.

Основные направления деятельности организации Everton in the Community включают программы в следующих областях: школы, помощь людям с ограниченными возможностями, мужское здоровье, программы трудоустройства, многопрофильные спортивные программы, социальная интеграция, помощь женщинам и девочкам, а также волонтерские программы.

Виталий Миколенко отлично играет в шахматы и даже «подсадил» партнеров по «Эвертону» на эту игру. На футбольном поле защитник отметился одним голом в 28 матчах текущего сезона.

Руслан Полищук
