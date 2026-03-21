Динамовец Диалло сделал первое результативное действие с апреля 2025 года

Вингер киевского «Динамо» Самба Диалло, который играет на правах аренды за львовский «Рух», отметился первым результативным действием с апреля прошлого года.

В матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги сенегальский футболист вышел в стартовом составе против черкасского ЛНЗ и записал на свой счет голевую передачу на Виталия Романа.

В прошлом сезоне Диалло защищал цвета израильского «Хапоэля» из Ерусалима, в футболке которого провел 19 матчей и забил три гола.

В кампании 2025/26 сенегалец не пользовался доверием со стороны бывшего главного тренера «бело-синих» Александра Шовковского, однако получил шанс от нового наставника Игоря Костюка.

Самба трижды выходил на поле в товарищеских матчах – против польской «Короны», литовского «Жальгириса» и «Кудровки», однако результативными действиями не отличался.

За «Рух» вингер дебютировал 15 марта, сыграв 77 минут против «Эпицентра» (0:2) в матче 20-го тура Премьер-лиги. Поединок с ЛНЗ стал для Диалло вторым в футболке львовского клуба.

