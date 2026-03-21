  4. Динамовец Диалло сделал первое результативное действие с апреля 2025 года
Украина. Премьер лига
21 марта 2026, 16:57 |
691
0

Динамовец Диалло сделал первое результативное действие с апреля 2025 года

Вингер, который играет на правах аренды за львовский «Рух», оформил ассист в матче против ЛНЗ

21 марта 2026, 16:57 |
691
0
Динамовец Диалло сделал первое результативное действие с апреля 2025 года
ФК Рух Львов. Самба Диалло

Вингер киевского «Динамо» Самба Диалло, который играет на правах аренды за львовский «Рух», отметился первым результативным действием с апреля прошлого года.

В матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги сенегальский футболист вышел в стартовом составе против черкасского ЛНЗ и записал на свой счет голевую передачу на Виталия Романа.

В прошлом сезоне Диалло защищал цвета израильского «Хапоэля» из Ерусалима, в футболке которого провел 19 матчей и забил три гола.

В кампании 2025/26 сенегалец не пользовался доверием со стороны бывшего главного тренера «бело-синих» Александра Шовковского, однако получил шанс от нового наставника Игоря Костюка.

Самба трижды выходил на поле в товарищеских матчах – против польской «Короны», литовского «Жальгириса» и «Кудровки», однако результативными действиями не отличался.

За «Рух» вингер дебютировал 15 марта, сыграв 77 минут против «Эпицентра» (0:2) в матче 20-го тура Премьер-лиги. Поединок с ЛНЗ стал для Диалло вторым в футболке львовского клуба.

ВИДЕО. Динамовец Диалло сделал первое результативное действие с апреля 2025 года

По теме:
Федик объяснил поражение Руха от ЛНЗ, раскритиковав арбитра матча
Украина U20 стала первым финалистом чемпионата Украины по волейболу
Выстраданное лидерство. ЛНЗ одержал волевую победу над Рухом
Николай Тытюк
Николай Тытюк
Не сдержал слез. Ливерпуль потерял основного игрока в начале матча
Футбол | 21 марта 2026, 15:39 4
Не сдержал слез. Ливерпуль потерял основного игрока в начале матча
Не сдержал слез. Ливерпуль потерял основного игрока в начале матча

Уго Экитике был вынужденно заменен уже на 8-й минуте встречи

Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
Футбол | 21 марта 2026, 11:10 1
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»

Известный футболист похвалил Ярмоленко

Борьба за УПЛ. Черноморец с Григорчуком выиграл в Первой лиге
Футбол | 21.03.2026, 18:03
Борьба за УПЛ. Черноморец с Григорчуком выиграл в Первой лиге
Борьба за УПЛ. Черноморец с Григорчуком выиграл в Первой лиге
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
Футбол | 20.03.2026, 18:55
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
Аонишики победил чемпиона. Как прошел 14-й день Haru basho
Борьба | 21.03.2026, 13:15
Аонишики победил чемпиона. Как прошел 14-й день Haru basho
Аонишики победил чемпиона. Как прошел 14-й день Haru basho
Популярные новости
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
20.03.2026, 00:01 225
Футбол
Ярмоленко получил предложение о трансфере, чтобы завоевать трофей
Ярмоленко получил предложение о трансфере, чтобы завоевать трофей
20.03.2026, 08:55 6
Футбол
Аонишики выиграл битву одзеки. Как прошел 13-й день Haru Basho
Аонишики выиграл битву одзеки. Как прошел 13-й день Haru Basho
20.03.2026, 11:52 15
Борьба
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
21.03.2026, 09:26 3
Бокс
Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
20.03.2026, 14:01 24
Другие виды
С кем сыграет Шахтер? Определены пары 1/4 финала Лиги конференций
С кем сыграет Шахтер? Определены пары 1/4 финала Лиги конференций
20.03.2026, 06:23 34
Футбол
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
21.03.2026, 02:59 5
Теннис
Йожеф САБО: «Его забрали в армию, а потом он попал в плен»
Йожеф САБО: «Его забрали в армию, а потом он попал в плен»
20.03.2026, 05:02
Футбол
