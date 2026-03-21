Лассина ТРАОРЕ: «Арда Туран немного сумасшедший, но я его люблю»

Центрфорвард «Шахтера» и сборной Буркина-Фасо Лассина Траоре поделился впечатлениями от работы в донецком клубе с главным тренером Ардой Тураном, который пришел в команду перед началом текущего сезона.

«Я думаю, он был великолепным игроком. Он немного сумасшедший тренер, но я его люблю. Я люблю его за ту энергию, которая движет командой, и за отличные коммуникативные навыки. Он фантастический тренер, который хорошо выполняет свою работу».

«Ему нравится прямолинейная игра. Он хочет внедрить современный стиль футбола. Поскольку он играл в другом стиле – он был частью эпохи тики-таки при Пепе Гвардиоле и Луисе Энрике – он пытается адаптировать свое прошлое к настоящему, создавая игру, которая немного более прямолинейна и лучше подходит для современного футбола. На мой взгляд, он – смесь Диего Симеоне и Луиса Энрике», – сказал буркинийский форвард.

Напомним, «Шахтер» под руководством Турана ныне является лидером турнирной таблицы в УПЛ, а также оформил выход в четвертьфинал Лиги конференций, где сыграет против нидерландского АЗ.