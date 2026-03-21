Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лассина ТРАОРЕ: «Арда Туран немного сумасшедший, но я его люблю»
Украина. Премьер лига
21 марта 2026, 16:10 |
205
0

Лассина ТРАОРЕ: «Арда Туран немного сумасшедший, но я его люблю»

Африканский форвард поделился мнением о работе с турецким наставником

21 марта 2026, 16:10 |
205
0
Лассина ТРАОРЕ: «Арда Туран немного сумасшедший, но я его люблю»
shakhtar.com. Арда Туран

Центрфорвард «Шахтера» и сборной Буркина-Фасо Лассина Траоре поделился впечатлениями от работы в донецком клубе с главным тренером Ардой Тураном, который пришел в команду перед началом текущего сезона.

«Я думаю, он был великолепным игроком. Он немного сумасшедший тренер, но я его люблю. Я люблю его за ту энергию, которая движет командой, и за отличные коммуникативные навыки. Он фантастический тренер, который хорошо выполняет свою работу».

«Ему нравится прямолинейная игра. Он хочет внедрить современный стиль футбола. Поскольку он играл в другом стиле – он был частью эпохи тики-таки при Пепе Гвардиоле и Луисе Энрике – он пытается адаптировать свое прошлое к настоящему, создавая игру, которая немного более прямолинейна и лучше подходит для современного футбола. На мой взгляд, он – смесь Диего Симеоне и Луиса Энрике», – сказал буркинийский форвард.

Напомним, «Шахтер» под руководством Турана ныне является лидером турнирной таблицы в УПЛ, а также оформил выход в четвертьфинал Лиги конференций, где сыграет против нидерландского АЗ.

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем