Англия23 марта 2026, 20:20 | Обновлено 23 марта 2026, 20:32
Ветеран и перспективный топ-талант. МЮ подпишет контракты с двумя игроками
Мейну и Магуайр получат новые соглашения
Тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррик подтвердил, что клуб близок к подписанию новых контрактов с центральным защитником Гарри Магуайром и хавбеком Кобби Мейну.
Опытный Магуайр может стать свободным агентом по итогам этого сезон, но клуб решил не отпускать игрока, который получит договор до лета 2027 года.
Майну получит долгосрочное соглашение – до лет 2031 года с серьезным увеличением зарплаты.
МЮ при исполняющем обязанности тренера Каррике преодолел кризис и держится в топ-3 АПЛ.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 марта 2026, 10:43 50
Футболисту предлагают бессрочный контракт
Футбол | 22 марта 2026, 23:58 16
Команды забили пять голов
Футбол | 23.03.2026, 20:12
Футбол | 23.03.2026, 18:13
Футбол | 23.03.2026, 09:56
