Ветеран и перспективный топ-талант. МЮ подпишет контракты с двумя игроками

Тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррик подтвердил, что клуб близок к подписанию новых контрактов с центральным защитником Гарри Магуайром и хавбеком Кобби Мейну.

Опытный Магуайр может стать свободным агентом по итогам этого сезон, но клуб решил не отпускать игрока, который получит договор до лета 2027 года.

Майну получит долгосрочное соглашение – до лет 2031 года с серьезным увеличением зарплаты.

МЮ при исполняющем обязанности тренера Каррике преодолел кризис и держится в топ-3 АПЛ.