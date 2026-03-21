Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Боевая ничья. Шахтер U-19 и Заря U-19 забили шесть мячей на двоих
Молодежные турниры
21 марта 2026, 14:11 |
174
0

Боевая ничья. Шахтер U-19 и Заря U-19 забили шесть мячей на двоих

Юношеские команды Шахтера и Зари сильнейшего не определили

ФК Шахтер

В субботу, 21 марта, состоялся поединок 21-го тура Национальной Лиги U-19. «Шахтер» U-19 сыграл вничью с «Зарей» U-19, упустив победу в компенсированное время.

«Шахтер» U-19 открыл счет уже на 6-й минуте. Автором гола стал Денис Сметана.

Затем слово взял Федор Задорожный. Форвард сравнял счет на 30-й минуте, а на 58-й минуте вывел зарю U-19 вперед.

«Шахтер» U-19 быстро отыгрался и после гола Мохамаду Канте на 75-й минуте повел в счете. Однако удержать преимущество не сумел. В компенсированное время Богдан Стрюк спас «Зарю» U-19 от поражения.

Национальная Лига U-19. 21-й тур. 21 марта

«Заря» U-19 (Луганск) – «Шахтер» U-19 (Донецк) – 3:3

Голы: Задорожный, 30, 58, Стрюк, 90+2 – Сметана, 6, Тютюнов, 60, Канте, 75

Видеозапись матча

чемпионат Украины по футболу U-19 Шахтер Донецк U-19 Заря Луганск U-19 Федор Задорожный Денис Сметана Владислав Тютюнов Мохамаду Канте
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем