Известный итальянский клуб отказался от Лунина в пользу вратаря Тоттенхэма
Гульельмо Викарио – главный кандидат на усиление вратарской линии Интера
Миланский Интер всерьез нацелился на вратаря Тоттенхэма Гульельмо Викарио. На трибуны стадиона «шпор» в матче с Атлетико (3:2) в плей-офф Лиги чемпионов высадился представительский итальянский десант – спортивный директор Пьеро Аузилио и ассистент главного тренера «нерадзурри» Дарио Баччина смотрели игру вместе с агентом вратаря Габриэле Джуффридой.
Сам Викарио публично говорил о намерении вернуться в Италию, а у вратаря Интера Янна Зоммера как раз завершается трехлетний контракт. Футболисту 29 лет, и он может обойтись примерно в 20 млн евро.
Ранее Интер вел переговоры с Миле Свиларом из Ромы, а также присматривался к Элиа Каприле из Кальяри и Андрею Лунину из Реала.
В 42 матчах сезона Викарио пропустил 62 гола и в 13 поединках отстоял на ноль.
Выход в четвертьфинал Лиги конференций добавил «горнякам» баллов в рейтинг
В чемпионате Хорватии дефект газона в штрафной напрямую повлиял на результат матча