  Известный итальянский клуб отказался от Лунина в пользу вратаря Тоттенхэма
21 марта 2026, 14:44 |
Известный итальянский клуб отказался от Лунина в пользу вратаря Тоттенхэма

Гульельмо Викарио – главный кандидат на усиление вратарской линии Интера

ФК Реал Мадрид. Андрей Лунин

Миланский Интер всерьез нацелился на вратаря Тоттенхэма Гульельмо Викарио. На трибуны стадиона «шпор» в матче с Атлетико (3:2) в плей-офф Лиги чемпионов высадился представительский итальянский десант – спортивный директор Пьеро Аузилио и ассистент главного тренера «нерадзурри» Дарио Баччина смотрели игру вместе с агентом вратаря Габриэле Джуффридой.

Сам Викарио публично говорил о намерении вернуться в Италию, а у вратаря Интера Янна Зоммера как раз завершается трехлетний контракт. Футболисту 29 лет, и он может обойтись примерно в 20 млн евро.

Ранее Интер вел переговоры с Миле Свиларом из Ромы, а также присматривался к Элиа Каприле из Кальяри и Андрею Лунину из Реала.

В 42 матчах сезона Викарио пропустил 62 гола и в 13 поединках отстоял на ноль.

Руслан Полищук Источник: La Gazzetta dello Sport
