Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО.Трагедия в Англии. Умер 16-летний талант – его считали будущей звездой
Другие новости
ФОТО.Трагедия в Англии. Умер 16-летний талант – его считали будущей звездой

Академия Ротерхэм Юнайтед подтвердила трагедию

Instagram. Джуниор Дин

Футбольное сообщество получило печальную новость.

Скончался 16-летний игрок академии «Ротерхэм Юнайтед» Джуниор Дин. О трагедии сообщили в соцсетях, выразив соболезнования семье и близким юного футболиста.

Известно, что Дин считался перспективным игроком. Ранее он проходил просмотр в команде U-15 «Гиллингема», а также стал лучшим бомбардиром «Ротерхэма» в своей возрастной категории и получил награду за гол сезона.

В сообщении отмечается, что футболист умер на этой неделе. Причины трагедии на данный момент не разглашаются.

Футбольное сообщество уже активно выражает поддержку семье игрока и чтит его память.

смерть чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
New Zelander
Пишуть що помер бо тримав у своїй квартирі скутер в якому вибухнула зарядна батарея через що виникла пожежа в квартирі і він помер у тій пожежі
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем