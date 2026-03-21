ФОТО.Трагедия в Англии. Умер 16-летний талант – его считали будущей звездой

Футбольное сообщество получило печальную новость.

Скончался 16-летний игрок академии «Ротерхэм Юнайтед» Джуниор Дин. О трагедии сообщили в соцсетях, выразив соболезнования семье и близким юного футболиста.

Известно, что Дин считался перспективным игроком. Ранее он проходил просмотр в команде U-15 «Гиллингема», а также стал лучшим бомбардиром «Ротерхэма» в своей возрастной категории и получил награду за гол сезона.

В сообщении отмечается, что футболист умер на этой неделе. Причины трагедии на данный момент не разглашаются.

Футбольное сообщество уже активно выражает поддержку семье игрока и чтит его память.