ФОТО.Трагедия в Англии. Умер 16-летний талант – его считали будущей звездой
Академия Ротерхэм Юнайтед подтвердила трагедию
Футбольное сообщество получило печальную новость.
Скончался 16-летний игрок академии «Ротерхэм Юнайтед» Джуниор Дин. О трагедии сообщили в соцсетях, выразив соболезнования семье и близким юного футболиста.
Известно, что Дин считался перспективным игроком. Ранее он проходил просмотр в команде U-15 «Гиллингема», а также стал лучшим бомбардиром «Ротерхэма» в своей возрастной категории и получил награду за гол сезона.
В сообщении отмечается, что футболист умер на этой неделе. Причины трагедии на данный момент не разглашаются.
Футбольное сообщество уже активно выражает поддержку семье игрока и чтит его память.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клуб может возглавить Хаби Алонсо
Валерий Василенко – о верблюжьем пролазе «горняков» сквозь ушко иголки