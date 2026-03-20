ФОТО. Известный блогер будет транслировать свадьбу Роналду в прямом эфире

Имя IShowSpeed снова активно обсуждают в соцсетях – на этот раз из-за возможного участия в свадьбе Криштиану Роналду.

Блогер получил приглашение на свадьбу Криштиану Роналду и Джорджины Родригес – и более того, он планирует провести прямую трансляцию с события.

Если это действительно произойдет, миллионы фанатов по всему миру смогут впервые увидеть одно из самых громких событий в мире в 2026-м году в режиме реального времени.

Напомним, IShowSpeed давно известен своей любовью к Роналду, неоднократно встречался с ним лично и активно освещает все, что связано с португальцем.

Пока официального подтверждения стрима нет, но сама идея уже вызвала огромный ажиотаж в сети.

В случае реализации это может стать одним из самых популярных онлайн-ивентов года.