ФОТО. Известный блогер будет транслировать свадьбу Роналду в прямом эфире
IShowSpeed получил эксклюзив года
Имя IShowSpeed снова активно обсуждают в соцсетях – на этот раз из-за возможного участия в свадьбе Криштиану Роналду.
Блогер получил приглашение на свадьбу Криштиану Роналду и Джорджины Родригес – и более того, он планирует провести прямую трансляцию с события.
Если это действительно произойдет, миллионы фанатов по всему миру смогут впервые увидеть одно из самых громких событий в мире в 2026-м году в режиме реального времени.
Напомним, IShowSpeed давно известен своей любовью к Роналду, неоднократно встречался с ним лично и активно освещает все, что связано с португальцем.
Пока официального подтверждения стрима нет, но сама идея уже вызвала огромный ажиотаж в сети.
В случае реализации это может стать одним из самых популярных онлайн-ивентов года.
Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении проходит в Польше
Марлон получил ужасную травму в поединке между командами Гремио и Витория (2:0)