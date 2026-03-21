  4. В Испании показали отношение к Лунину после травмы Куртуа
21 марта 2026, 23:22
792
0

В Испании показали отношение к Лунину после травмы Куртуа

Томас Ронсеро верит в украинского вратаря

21 марта 2026, 23:22 |
792
0
В Испании показали отношение к Лунину после травмы Куртуа
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Травма Тибо Куртуа стала главной проблемой «Реала» после матча против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Вратарь пропустит несколько недель, включая дерби против мадридского «Атлетико» и первый матч против «Баварии».

Известный испанский журналист Томас Ронсеро в соцсетях высказался в поддержку Андрея Лунина, который вынужден заменить бельгийца.

«Снова травма Куртуа, продолжаем страдать от повреждений. Только максимальное доверие Лунину!» — отметил Ронсеро.

На данный момент в активе Лунина четыре матча в этом сезоне и восемь пропущенных голов.

