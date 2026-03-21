В Испании показали отношение к Лунину после травмы Куртуа
Томас Ронсеро верит в украинского вратаря
Травма Тибо Куртуа стала главной проблемой «Реала» после матча против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Вратарь пропустит несколько недель, включая дерби против мадридского «Атлетико» и первый матч против «Баварии».
Известный испанский журналист Томас Ронсеро в соцсетях высказался в поддержку Андрея Лунина, который вынужден заменить бельгийца.
«Снова травма Куртуа, продолжаем страдать от повреждений. Только максимальное доверие Лунину!» — отметил Ронсеро.
На данный момент в активе Лунина четыре матча в этом сезоне и восемь пропущенных голов.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевский клуб перечислил рекорды футболиста
Третий успех Пономарева против бывшей команды в этом сезоне