В Испании показали отношение к Лунину после травмы Куртуа

Травма Тибо Куртуа стала главной проблемой «Реала» после матча против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Вратарь пропустит несколько недель, включая дерби против мадридского «Атлетико» и первый матч против «Баварии».

Известный испанский журналист Томас Ронсеро в соцсетях высказался в поддержку Андрея Лунина, который вынужден заменить бельгийца.

«Снова травма Куртуа, продолжаем страдать от повреждений. Только максимальное доверие Лунину!» — отметил Ронсеро.

На данный момент в активе Лунина четыре матча в этом сезоне и восемь пропущенных голов.