  4. ФОТО. Роналду удивил фанатов: его образ на Ураза-байрам уже разрывает сеть
20 марта 2026, 20:50 | Обновлено 20 марта 2026, 20:56
ФОТО. Роналду удивил фанатов: его образ на Ураза-байрам уже разрывает сеть

Криштиану Роналду сделал вирусный жест

Instagram. Криштиану Роналду

Криштиану Роналду присоединился к празднованию Ураза-байрама и обратился с теплым поздравлением к мусульманам по всему миру, опубликовав фото в праздничном образе.

Сейчас лидер «Аль-Насра» восстанавливается после травмы подколенного сухожилия – из-за этого он пропустил последние четыре матча клуба, а также не сыграет за сборную Португалии в ближайших встречах против Мексики и США.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Праздник Ураза-байрам знаменует завершение священного месяца Рамадан – периода поста и духовного очищения для мусульман. В этот день верующие собираются на праздничную молитву, надевают лучшие наряды и проводят время с семьей и близкими.

Роналду не остался в стороне от этого события и обратился к своим подписчикам: «Ид мубарак всем! Надеюсь, вы проведете этот особенный день в кругу семьи и близких. Желаю мира и счастья».

Максим Лапченко Источник: Instagram
Денис Брегін
єбать
