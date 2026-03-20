20 марта в рамках второго круга большого турнира в Майами между собой сыграют Даяна Ястремская (WTA 54) и Алена Остапенко (WTA 24).

Встреча начнется не ранее 19:00 по Киеву.

Даяна Ястремская

В этом сезоне украинка имеет мало поводов для радости, всего 6 побед в 14 встречах. Лучше всего Ястремская выглядела еще на своем стартовом турнире сезона в Брисбене, где дошла до 1/8 финала, уступив там американке Джессике Пегуле в трех сетах.

Свои выступления в Майами теннисистка начала с невероятно сложного матча против американки Эшлин Крюгер – 2:6, 6:4, 7:5. В третьей партии украинка отыграла целых три матчбола на своей подаче при счете 4:5. Предпосылок для прорыва мало, но подобные волевые победы часто становятся психологическим трамплином. В случае успеха, Ястремская выходит на лучшую в паре Таунсенд – Паолини.

Алена Остапенко

Спортсменка из Латвии не нуждается в представлении, сильная, талантливая и кране нестабильная теннисистка. В этом году Остапенко выиграла половину своих матчей, а точнее семь из 14. Лучше всего латвийка отыграла в Дохе, где смогла дойти до полуфинала турнира, там она уступила в двух партиях Виктории Мбоко из Канады – 3:6, 2:6.

На Индиан-Уэллс далеко зайти не удалось, в третьем круге она уступила в трех партиях сильной Джессике Пегуле. Если говорить о рейтинге, с начала года Остапенко потеряла всего одну позицию.

Личные встречи

Ранее спортсменки пересекались трижды, пока счет 2:1 в пользу Остапенко. Последняя встреча состоялась в прошлом году, на турнире в Штутгарте, при счете 3:6, 0:3 Ястремская снялась с матча.

Прогноз

Нас ожидает противостояние двух сильных и крайне нестабильных теннисисток. Учитывая их стиль игры, здесь выиграет та, кто будет меньше ошибаться и сыграет более спокойно.

Остапенко котируется небольшим фаворитом, хотя в таком матче можно ожидать любого исхода. Я думаю, что тут все закончиться в двух партиях, поэтому поставлю на тотал меньше 20,5 геймов.