Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Даяна Ястремская – Алена Остапенко. Прогноз на матч WTA 1000 в Майами
WTA
20 марта 2026, 16:48 |
226
0

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

20 марта в рамках второго круга большого турнира в Майами между собой сыграют Даяна Ястремская (WTA 54) и Алена Остапенко (WTA 24).

Встреча начнется не ранее 19:00 по Киеву.

Даяна Ястремская

В этом сезоне украинка имеет мало поводов для радости, всего 6 побед в 14 встречах. Лучше всего Ястремская выглядела еще на своем стартовом турнире сезона в Брисбене, где дошла до 1/8 финала, уступив там американке Джессике Пегуле в трех сетах.

Свои выступления в Майами теннисистка начала с невероятно сложного матча против американки Эшлин Крюгер – 2:6, 6:4, 7:5. В третьей партии украинка отыграла целых три матчбола на своей подаче при счете 4:5. Предпосылок для прорыва мало, но подобные волевые победы часто становятся психологическим трамплином. В случае успеха, Ястремская выходит на лучшую в паре Таунсенд – Паолини.

Алена Остапенко

Спортсменка из Латвии не нуждается в представлении, сильная, талантливая и кране нестабильная теннисистка. В этом году Остапенко выиграла половину своих матчей, а точнее семь из 14. Лучше всего латвийка отыграла в Дохе, где смогла дойти до полуфинала турнира, там она уступила в двух партиях Виктории Мбоко из Канады – 3:6, 2:6.

На Индиан-Уэллс далеко зайти не удалось, в третьем круге она уступила в трех партиях сильной Джессике Пегуле. Если говорить о рейтинге, с начала года Остапенко потеряла всего одну позицию.

Личные встречи

Ранее спортсменки пересекались трижды, пока счет 2:1 в пользу Остапенко. Последняя встреча состоялась в прошлом году, на турнире в Штутгарте, при счете 3:6, 0:3 Ястремская снялась с матча.

Прогноз

Нас ожидает противостояние двух сильных и крайне нестабильных теннисисток. Учитывая их стиль игры, здесь выиграет та, кто будет меньше ошибаться и сыграет более спокойно.

Остапенко котируется небольшим фаворитом, хотя в таком матче можно ожидать любого исхода. Я думаю, что тут все закончиться в двух партиях, поэтому поставлю на тотал меньше 20,5 геймов.

Прогноз Sport.ua
Даяна Ястремская
20.03.2026 -
19:00
Алена Остапенко
По теме:
Юлия Стародубцева – Кристина Букша. Прогноз на матч WTA 1000 в Майами
Даяна Ястремская – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Юлия Стародубцева – Кристина Букша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская Алена Остапенко WTA Майами прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С кем сыграет Шахтер? Определены пары 1/4 финала Лиги конференций
Футбол | 20 марта 2026, 06:23 31
С кем сыграет Шахтер? Определены пары 1/4 финала Лиги конференций
С кем сыграет Шахтер? Определены пары 1/4 финала Лиги конференций

Далее горняки встретятся с нидерландским клубом АЗ Алкмаар

После матча Александрия – Динамо клуб уволил главного тренера
Футбол | 19 марта 2026, 17:00 9
После матча Александрия – Динамо клуб уволил главного тренера
После матча Александрия – Динамо клуб уволил главного тренера

Нестеренко покинул «Александрию»

Шовковский получил сенсационное предложение от донецкого Шахтера
Футбол | 20.03.2026, 08:03
Шовковский получил сенсационное предложение от донецкого Шахтера
Шовковский получил сенсационное предложение от донецкого Шахтера
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
Футбол | 20.03.2026, 10:51
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
ВИДЕО. Алькарас встретился с Дончичем на матче Лейкерс в Майами
Теннис | 20.03.2026, 14:10
ВИДЕО. Алькарас встретился с Дончичем на матче Лейкерс в Майами
ВИДЕО. Алькарас встретился с Дончичем на матче Лейкерс в Майами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
19.03.2026, 11:10 41
Футбол
Команда Усика выступила с официальным заявлением об Уайлдере
Команда Усика выступила с официальным заявлением об Уайлдере
19.03.2026, 09:33
Бокс
Йовичевич принял решение относительно работы в Карпатах
Йовичевич принял решение относительно работы в Карпатах
19.03.2026, 08:45 1
Футбол
Прыжки в высоту на ЧМ. Магучих и Левченко против Австралии. Список участниц
Прыжки в высоту на ЧМ. Магучих и Левченко против Австралии. Список участниц
19.03.2026, 04:55 3
Другие виды
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
20.03.2026, 00:01 214
Футбол
Пономаренко после топовой игры за Динамо заметили в чемпионате Англии
Пономаренко после топовой игры за Динамо заметили в чемпионате Англии
19.03.2026, 08:42 15
Футбол
Шахтер – Лех – 1:2. Везение, автогол, четвертьфинал ЛК. Видео голов и обзор
Шахтер – Лех – 1:2. Везение, автогол, четвертьфинал ЛК. Видео голов и обзор
20.03.2026, 00:51 2
Футбол
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
19.03.2026, 06:23 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем