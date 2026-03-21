Лига чемпионов21 марта 2026, 16:36 | Обновлено 21 марта 2026, 16:46
Реал не в топ-4. Букмекеры назвали фаворита на победу в Лиге чемпионов
Наибольшие шансы у Арсенала
18 марта 2026 года определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов сезона 2025/26.
В 1/4 финала главного еврокубка прошли 8 лучших команд континента.
Букмекеры после завершения 1/8 финала определили шансы команд на победу в Лиге чемпионов. Наибольшие шансы на победу отдают лондонскому «Арсеналу», а главным аутсайдером турнира считается лиссабонский «Спортинг».
Шансы команд на победу в Лиге чемпионов по мнению букмекеров:
- «Арсенал» – 3,25
- «Бавария» Мюнхен – 4,30
- «Барселона» – 5,40
- «ПСЖ» – 6,00
- «Реал» Мадрид – 8,00
- «Ливерпуль» – 10,00
- «Атлетико» Мадрид – 21,00
- «Спортинг» – 50,00
