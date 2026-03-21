  4. Реал не в топ-4. Букмекеры назвали фаворита на победу в Лиге чемпионов
21 марта 2026, 16:36 | Обновлено 21 марта 2026, 16:46
Реал не в топ-4. Букмекеры назвали фаворита на победу в Лиге чемпионов

Наибольшие шансы у Арсенала

Getty Images/Global Images Ukraine

18 марта 2026 года определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов сезона 2025/26.

В 1/4 финала главного еврокубка прошли 8 лучших команд континента.

Букмекеры после завершения 1/8 финала определили шансы команд на победу в Лиге чемпионов. Наибольшие шансы на победу отдают лондонскому «Арсеналу», а главным аутсайдером турнира считается лиссабонский «Спортинг».

Шансы команд на победу в Лиге чемпионов по мнению букмекеров:

  • «Арсенал» – 3,25
  • «Бавария» Мюнхен – 4,30
  • «Барселона» – 5,40
  • «ПСЖ» – 6,00
  • «Реал» Мадрид – 8,00
  • «Ливерпуль» – 10,00
  • «Атлетико» Мадрид – 21,00
  • «Спортинг» – 50,00
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус
