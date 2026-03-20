20 марта во втором круге престижного турнира в Майами между собой сыграют Юлия Стародубцева (WTA 108) и Кристина Букша (WTA 30).

Встреча начнется не ранее 17:30 по Киеву.

Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка пока что выдает не самый яркий сезон, на ее счету всего 10 побед в 18 матчах, причем большинство встреч она выиграла в квалификациях. До Майами у Стародубцевой не было предпосылок для хорошего выступления, так как спортсменка находилась на серии из четырех поражений.

Здесь теннисистка начала с квалификации, где одолела австралийку Инглис – 7:6, 7:5, а потом уверенно разобралась с американкой Стояной – 6:2, 6:2. В первом круге основного раунда прошла крепкую Еву Лис – 6:1, 6:4. Если посмотреть на рейтинг в режиме онлайн, украинка сейчас возвращается в первую сотню, что должно воодушевлять. Предстоящая соперница сильная, но вполне проходимая.

Кристина Букша

Неоднозначный сезон проводит испанская спортсменка, ведь на ее счету 7 побед в 13 встречах. При этом целых пять матчей Букса выиграла на турнире в Мериде, где она в итоге взяла титул. Иными словами, спортсменка выстрела только в одном месте, а везде почти сразу вылетала.

Выигранный трофей позволил солидно подняться в рейтинге, а точнее на 21 позицию и попасть в топ-30. Спортсменка в Майами начинает сразу со второго круга, благодаря высокому посеву. На последнем Индиан-Уэллс остановилась на втором матче, уступив без шансов опытной Элизе Мертенс – 2:6, 1:6.

Личные встречи

По очным противостояниям пока 2:0 в пользу испанки, оба матча она выиграла в двух сетах. Стоит обратить на важный факт, теннисистки ранее не пересекались на харде, предыдущие встречи прошли на грунте и траве.

Прогноз

В этой паре испанка небольшой фаворит, она выше в рейтинге, а также имеет перевес в очных противостояниях. Я думаю, что Стародубцева точно не уступает сопернице в классе, так что есть все шансы на успех.

Поставлю на успех украинки с форой +3,5 геймов за 1,81. Победитель этой пары выходит на лучшую в матче Анисимова – Томлянович.