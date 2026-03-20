С кем сыграет Свитолина в 1/32 финала турнира WTA 1000 в Майами

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 8) в стартовом матче на хардовом турнире WTA 1000 в Майами (США) сыграет против 17-летней Эмерсон Джонс (Австралия, WTA 147).

Юная австралийка на старте соревнований переиграла некогда перспективную чешку Линду Фругвиртову (WTA 121) за 2 часа и 50 минут.

WTA 1000 Майами. Хард, 1/64 финала

Эмерсон Джонс (Австралия) [WC] – Линда Фругвиртова (Чехия) [Q] – 3:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4)

Джонс и Фругвиртова провели первое очное противостояние. Эмерсон впервые в карьере играет в основной сетке тысячника.

Свитолина ранее никогда не играла против Эмерсон. Элина пропустила первый круг благодаря восьмому номеру посева.