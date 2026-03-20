Выездная форма сборной Украины Authentic стоит почти семь тысяч гривен
Украинская ассоциация футбола представила обновленный вариант для национальной команды
Стала известна цена новой выездной формы национальной сборной Украины, которую ранее официально представила Украинская ассоциация футбола.
Поклонникам «сине-желтой» команды придется выложить 6 999 гривен за джерси Authentic и 4 999 гривен за Replica.
Футболка выполнена в ярком синем цвете с геометрическим узором в верхней части груди и на плечах, вдохновленным традиционными украинскими мотивами.
Новый комплект создан для международного футбольного сезона 2026 как часть глобального запуска выездных форм adidas.
«Если домашняя форма сборной Украины обращалась к гербу, созданному Василием Кричевским, то новая выездная форма развивает эту историю и демонстрирует связь с прошлым и будущим украинского символа.
От трезубца Владимира Великого до гербовых интерпретаций Кричевского и Битинского, а впоследствии – до современного Государственного Герба Украины, этот знак проходит сквозь столетие как символ украинской государственности.
Новый дизайн adidas подчеркивает эту преемственность и подчеркивает: украинские символы имеют глубокие корни и непрерывную историю», – сообщила УАФ.
