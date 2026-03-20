Выездная форма сборной Украины Authentic стоит почти семь тысяч гривен

Стала известна цена новой выездной формы национальной сборной Украины, которую ранее официально представила Украинская ассоциация футбола.

Поклонникам «сине-желтой» команды придется выложить 6 999 гривен за джерси Authentic и 4 999 гривен за Replica.

Футболка выполнена в ярком синем цвете с геометрическим узором в верхней части груди и на плечах, вдохновленным традиционными украинскими мотивами.

Новый комплект создан для международного футбольного сезона 2026 как часть глобального запуска выездных форм adidas.

«Если домашняя форма сборной Украины обращалась к гербу, созданному Василием Кричевским, то новая выездная форма развивает эту историю и демонстрирует связь с прошлым и будущим украинского символа.

От трезубца Владимира Великого до гербовых интерпретаций Кричевского и Битинского, а впоследствии – до современного Государственного Герба Украины, этот знак проходит сквозь столетие как символ украинской государственности.

Новый дизайн adidas подчеркивает эту преемственность и подчеркивает: украинские символы имеют глубокие корни и непрерывную историю», – сообщила УАФ.