Украинский тренер раскритиковал игру Шахтера против Леха и дал совет Турану

Украинский тренер и эксперт Олег Федорчук раскритиковал игру донецкого «Шахтера» против польского «Леха» в матче 1/8 финала Лиги конференций, который состоялся 19 марта:

– Вышли молодые донецкие бразильцы играть каждый сам по себе, а не командно. Как-то по-детски, какая-то глупость в головах у них была... Например, Невертон, хоть и не самый молодой, полностью провалил игру в тактическом плане.

В атакующих действиях на левом фланге он еще более-менее пытался что-то создавать, а в оборону не хотел отходить. Педриньо и Алиссон тоже очень слабо отыграли, а Кауан Элиас вообще был незаметен.

Сейчас будет международная пауза на матчи сборных, и Турану стоит разобраться, что происходит с его командой. К примеру, она часто начала проседать во вторых таймах. Это было видно и по матчу против «Металлиста 1925» в УПЛ (1:0).

Нужно понять, что происходит с некоторыми игроками «Шахтера». К примеру, почему никак не может заиграть Оба? Громкий такой трансфер был, а выхлопа пока никакого. Проспера же покупали не на скамейке сидеть.

– Как оцените шансы «горняков» в предстоящем противостоянии с командой из Алкмаара?

– До первой игры классические 50 на 50, но если Туран не гармонизирует и не сбалансирует игру своей команды с акцентом на защитные действия, не наведет порядок в обороне – шансов на полуфинал у «Шахтера» очень мало.

Мне кажется, если бы у Турана был кнут, он хлестал бы своих игроков, загоняя их в защиту в ответном матче с «Лехом». Кричал тренер на своих подопечных со всех сил, призывая возвращаться в защиту. Докричался ли до их сознания? Вопрос открытый, – подытожил Федорчук.