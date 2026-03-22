Криштиану РОНАЛДУ: «Я считаю, что он лучше Уэйна Руни»

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду высказался по поводу сравнения Уэйна Руни и Неймара. Португалец напомнил о предыдущих словах англичанина.

«Когда Руни говорил, что Месси лучше меня, его многие поддерживали. А теперь в этой дискуссии все критикуют его за слова о Неймаре. Я не удивлен. Если говорить лично, я бы выбрал Неймара вместо Руни», – сказал Роналду.

