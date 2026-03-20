Стало известно, когда Александрия назначит нового главного тренера

Разгромное поражение на домашнем поле от «Динамо» (0:5), продлившее безвыигрышную серию до 13 матчей подряд, стало последней каплей в доверии руководства «Александрии» к её тренеру Кириллу Нестеренко.

Под руководством специалиста, которому три недели назад исполнилось 34 года, александрийская команда скатилась в подвал турнирной таблицы, что ставит под сомнение ее пребывание в элите украинского футбола в следующем сезоне.

Как стало известно Sport.ua, после матча с «Динамо» клубное руководство «горожан» сделало предложение возглавить команду нынешнему тренеру «Александрии-2» Владимиру Шарану, который ранее уже дважды возглавлял главную команду города, завоевав с ней бронзовые награды в сезоне-2018/19.

Сыграв матч с киевлянами, футболисты «Александрии» получили три выходных. Учитывая международную паузу, вызванную матчами сборных, большинство из них разъехались. Одну часть составили игроки, входящие в состав различных по возрасту национальных команд, а другую – те, кто проживает в других городах.

Известно, что игроки, не входящие в ту или иную сборную, соберутся в понедельник, 23 марта, в Александрии. В этот день Владимир Шаран будет представлен команде как новый «старый» главный тренер и проведет первую после возвращения тренировку.

