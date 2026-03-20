  4. Стало известно, когда Александрия назначит нового главного тренера
20 марта 2026, 11:57
Стало известно, когда Александрия назначит нового главного тренера

На роль главного тренера приглашен известный специалист

ФК Минай. Владимир Шаран

Разгромное поражение на домашнем поле от «Динамо» (0:5), продлившее безвыигрышную серию до 13 матчей подряд, стало последней каплей в доверии руководства «Александрии» к её тренеру Кириллу Нестеренко.

Под руководством специалиста, которому три недели назад исполнилось 34 года, александрийская команда скатилась в подвал турнирной таблицы, что ставит под сомнение ее пребывание в элите украинского футбола в следующем сезоне.

Как стало известно Sport.ua, после матча с «Динамо» клубное руководство «горожан» сделало предложение возглавить команду нынешнему тренеру «Александрии-2» Владимиру Шарану, который ранее уже дважды возглавлял главную команду города, завоевав с ней бронзовые награды в сезоне-2018/19.

Сыграв матч с киевлянами, футболисты «Александрии» получили три выходных. Учитывая международную паузу, вызванную матчами сборных, большинство из них разъехались. Одну часть составили игроки, входящие в состав различных по возрасту национальных команд, а другую – те, кто проживает в других городах.

Известно, что игроки, не входящие в ту или иную сборную, соберутся в понедельник, 23 марта, в Александрии. В этот день Владимир Шаран будет представлен команде как новый «старый» главный тренер и проведет первую после возвращения тренировку.

Ранее «Александрию» мог возглавить другой известный тренер.

Неожиданная причина. Начало матча во Львове отложено, воздушной тревоги нет
Скала 1911 Стрый – Атлет Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Виктория – Буковина, Агробизнес – Нива Т. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дмитрий Вус
Куртуа прокомментировал свою травму и вспомнил о Лунине
Тибо пропустит около шести недель

Ман Сити выбрал нового тренера после фиаско Гвардиолы в матче с Реалом
Футбол | 20 марта 2026, 09:14 0
Ман Сити выбрал нового тренера после фиаско Гвардиолы в матче с Реалом
Ман Сити выбрал нового тренера после фиаско Гвардиолы в матче с Реалом

Клуб может возглавить Хаби Алонсо

Отец Фьюри: «Тайсон никогда не сможет победить Усика. Это бред»
Бокс | 20.03.2026, 05:45
Отец Фьюри: «Тайсон никогда не сможет победить Усика. Это бред»
Отец Фьюри: «Тайсон никогда не сможет победить Усика. Это бред»
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
Футбол | 20.03.2026, 01:40
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
Дебютант сборной Украины заинтересовал клуб АЛП. Известна сумма трансфера
Футбол | 20.03.2026, 11:42
Дебютант сборной Украины заинтересовал клуб АЛП. Известна сумма трансфера
Дебютант сборной Украины заинтересовал клуб АЛП. Известна сумма трансфера
Комментарии 4
Gargantua
опоздали, уже и Шаран их не вытянет
u6464u
шило на мило ))))
Khafre
а нащо вони розраховували в матчі проти динамо? нічию)))
Spaceman
Це треба було ще пів року тому зробить
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
18.03.2026, 12:51 21
Футбол
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
18.03.2026, 08:10 8
Бокс
В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
18.03.2026, 10:27 11
Футбол
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
18.03.2026, 09:58 100
Футбол
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
19.03.2026, 07:55 28
Футбол
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
19.03.2026, 03:55 66
Футбол
