Ямаль стал самым молодым игроком ЛЧ, забившим 10 голов в турнире

Ламин Ямаль в возрасте 18 лет и 248 дней стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, забившим 10 голов в турнире.

Произошло это в ответном матче 1/8 финала сезона 2025/26, в котором Барселона победила Ньюкасл Юнайтед со счетом 7:2.

Ламин Ямаль в этой игре реализовал пенальти.

Благодаря этому голу испанец превзошел достижение Килиана Мбаппе, который свои первые 10 голов в Лиге чемпионов забил в возрасте 18 лет и 350 дней.

Самые молодые игроки, забившие свои первые 10 голов в Лиге чемпионов

18 лет и 248 дней – Ламин Ямаль (Испания)

18 лет и 350 дней – Килиан Мбаппе (Франция)

19 лет и 212 дней – Эрлинг Холанд (Норвегия)

20 лет и 153 дня – Джуд Беллингем (Англия)

20 лет и 307 дней – Карим Бензема (Франция)

21 год и 90 дней – Хавьер Савиола (Аргентина)

21 год и 99 дней – Лионель Месси (Аргентина)

21 год и 115 дней – Родриго (Бразилия)

21 год и 116 дней – Рауль (Испания)

22 года и 14 дней – Уэйн Руни (Англия)

Голы Ямаля в Лиге чемпионов (10) по сезонам

2025/26 – 5

2024/25 – 3

2023/24 – 2