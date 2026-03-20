ОФИЦИАЛЬНО. Главный претендент на УПЛ потерял капитана

Капитан черновицкой Буковины Богдан Бойчук получил серьезное повреждение и пропустит остаток нынешнего сезона в Первой лиге Украины.

«Желаем нашему капитану скорейшего восстановления, силы духа и возвращения на футбольное поле еще сильнее. Вся «желто-черная» семья с тобой, Богдан», – лаконично говорится в сообщении.

По официальной информации, футболисту была проведена магнитно-резонансная томография, результаты которой подтвердили неутешительный диагноз: у Бойчука диагностировали разрыв сухожильного участка ахиллова сухожилия левой нижней конечности. Травма такого характера нуждается в обязательном хирургическом вмешательстве.

В ближайшее время Богдану будет проведена операция, после чего начнется длительный период реабилитации, так что, к сожалению, капитан «Буковины» пропустит всю весеннюю часть чемпионат.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Буковина занимает первую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 48 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.