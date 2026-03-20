Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Главный претендент на УПЛ потерял капитана
Украина. Первая лига
20 марта 2026, 11:09
ОФИЦИАЛЬНО. Главный претендент на УПЛ потерял капитана

Богдан Бойчук пропустит остаток сезона из-за травмы

ФК Буковина. Богдан Бойчук

Капитан черновицкой Буковины Богдан Бойчук получил серьезное повреждение и пропустит остаток нынешнего сезона в Первой лиге Украины.

«Желаем нашему капитану скорейшего восстановления, силы духа и возвращения на футбольное поле еще сильнее. Вся «желто-черная» семья с тобой, Богдан», – лаконично говорится в сообщении.

По официальной информации, футболисту была проведена магнитно-резонансная томография, результаты которой подтвердили неутешительный диагноз: у Бойчука диагностировали разрыв сухожильного участка ахиллова сухожилия левой нижней конечности. Травма такого характера нуждается в обязательном хирургическом вмешательстве.

В ближайшее время Богдану будет проведена операция, после чего начнется длительный период реабилитации, так что, к сожалению, капитан «Буковины» пропустит всю весеннюю часть чемпионат.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Буковина занимает первую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 48 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.

Олег Вахоцкий Источник: ФК Буковина
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем