  4. Стало известно, сколько заработал Шахтер за проход Леха в Лиге конференций
20 марта 2026, 10:25
Стало известно, сколько заработал Шахтер за проход Леха в Лиге конференций

Приятный финансовый бонус к выходу в четвертьфинал

Накануне «Шахтер» в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций проиграл «Леху» (1:2), однако по сумме двух встреч все-таки прошел в четвертьфинал.

Этот исход позволил «горнякам» пополнить свою казну на 1,3 миллиона евро, которые украинская команда получит от УЕФА в виде призовых за выход в 1/4 финала Лиги конференций.

В четвертьфинале, напомним, соперником «Шахтера» станет нидерландский АЗ. Матчи пройдут 9 и 16 апреля, причем первый поединок станет для «горняков» номинально домашним.

Отметим, что всего свой путь в еврокубковых турнирах продолжают команды из 9 национальных ассоциаций.

По теме:
Кварцяный назвал игроков Шахтера, которые выглядели уставшими против Леха
Шахтер трижды уступал в плей-фф командам из Нидерландов
«Могло быть и хуже». Кварцяный – о противостоянии Шахтера и Леха
Бывший вратарь Динамо и сборной Украины принял участие в договорном матче
Футбол | 20 марта 2026, 08:25 0
Бывший вратарь Динамо и сборной Украины принял участие в договорном матче
Бывший вратарь Динамо и сборной Украины принял участие в договорном матче

Коваль рассказал свою историю в Греции

Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
Футбол | 20 марта 2026, 00:01 200
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше

Донецкая команда вышла в 1/4 финала Лиги конференций

С кем сыграет Шахтер? Определены пары 1/4 финала Лиги конференций
Футбол | 20.03.2026, 06:23
С кем сыграет Шахтер? Определены пары 1/4 финала Лиги конференций
С кем сыграет Шахтер? Определены пары 1/4 финала Лиги конференций
Суперкамбек: Ястремская удачно стартовала в Майами, отыграв тройной матчбол
Теннис | 20.03.2026, 02:09
Суперкамбек: Ястремская удачно стартовала в Майами, отыграв тройной матчбол
Суперкамбек: Ястремская удачно стартовала в Майами, отыграв тройной матчбол
Команда Усика выступила с официальным заявлением об Уайлдере
Бокс | 19.03.2026, 09:33
Команда Усика выступила с официальным заявлением об Уайлдере
Команда Усика выступила с официальным заявлением об Уайлдере
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
18.03.2026, 12:51 21
Футбол
После матча Александрия – Динамо клуб уволил главного тренера
После матча Александрия – Динамо клуб уволил главного тренера
19.03.2026, 17:00 9
Футбол
Шахтер – Лех – 1:2. Везение, автогол, четвертьфинал ЛК. Видео голов и обзор
Шахтер – Лех – 1:2. Везение, автогол, четвертьфинал ЛК. Видео голов и обзор
20.03.2026, 00:51 2
Футбол
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
19.03.2026, 03:55 66
Футбол
В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
18.03.2026, 10:27 11
Футбол
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
19.03.2026, 07:55 29
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров изменил заявку сборной Украины на матч со шведами
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров изменил заявку сборной Украины на матч со шведами
18.03.2026, 20:57 2
Футбол
Леннокс Льюис: «Выжил бы Усик в мою эпоху? Я вам скажу, что...»
Леннокс Льюис: «Выжил бы Усик в мою эпоху? Я вам скажу, что...»
18.03.2026, 23:14 3
Бокс
