Стало известно, сколько заработал Шахтер за проход Леха в Лиге конференций

Накануне «Шахтер» в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций проиграл «Леху» (1:2), однако по сумме двух встреч все-таки прошел в четвертьфинал.

Этот исход позволил «горнякам» пополнить свою казну на 1,3 миллиона евро, которые украинская команда получит от УЕФА в виде призовых за выход в 1/4 финала Лиги конференций.

В четвертьфинале, напомним, соперником «Шахтера» станет нидерландский АЗ. Матчи пройдут 9 и 16 апреля, причем первый поединок станет для «горняков» номинально домашним.

Отметим, что всего свой путь в еврокубковых турнирах продолжают команды из 9 национальных ассоциаций.