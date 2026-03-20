Стало известно, сколько заработал Шахтер за проход Леха в Лиге конференций
Приятный финансовый бонус к выходу в четвертьфинал
Накануне «Шахтер» в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций проиграл «Леху» (1:2), однако по сумме двух встреч все-таки прошел в четвертьфинал.
Этот исход позволил «горнякам» пополнить свою казну на 1,3 миллиона евро, которые украинская команда получит от УЕФА в виде призовых за выход в 1/4 финала Лиги конференций.
В четвертьфинале, напомним, соперником «Шахтера» станет нидерландский АЗ. Матчи пройдут 9 и 16 апреля, причем первый поединок станет для «горняков» номинально домашним.
Отметим, что всего свой путь в еврокубковых турнирах продолжают команды из 9 национальных ассоциаций.
💰 UECL 🟢 prize money added this week (19 Mar):— Football Meets Data (@fmeetsdata) March 19, 2026
+€1.3m 🇺🇦 Shakhtar
+€1.3m 🇳🇱 AZ Alkmaar
+€1.3m 🏴 Crystal Palace
+€1.3m 🇮🇹 Fiorentina
+€1.3m 🇪🇸 Rayo Vallecano
+€1.3m 🇬🇷 AEK
+€1.3m 🇩🇪 Mainz
+€1.3m 🇫🇷 Strasbourg
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Коваль рассказал свою историю в Греции
