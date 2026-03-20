Полузащитник Шахтера: «Усталость берет свое, но я горжусь ребятами»

Полузащитник донецкого Шахтера Олег Очеретько поделился эмоциями после поражения «горняков» от Леха (1:2), которое позволило квалифицироваться в 1/4 финала Лиги конференций по сумме двух матчей (4:3)

– Чрезвычайно нервный матч. Сейчас Арда Туран обнимает тебя, говорит, что тебя любит, любит всю команду.

– Да, было. Знаете, тяжело играть. Мы с «Металлистом 1925» очень хорошо отыграли в обороне. Сейчас эта игра, мы рассчитывали, что будет больше подвижности от нас, но, знаете ли, усталость берет свое. Но рад, что мы вышли дальше – это главное.

– 1-й тайм – 0:2. По-твоему, что изменилось по сравнению с матчем в Познани? Там «Шахтер» превалировал полностью соперника, здесь было нервно.

– Да, когда они забили 2-й гол, то немного пришлось понервничать, потому что они два раза переходили поле и нанесли только два удара по воротам, и то 11-метровый – это такое, знаете. А так я горжусь ребятами, что мы вышли дальше.

– Ты получил повреждение. Еще до того, как мяч вышел из игры, ты продолжал бежать дальше, понимал, что надо доигрывать. Что скажешь о своем самочувствии? Потому что дальше не было ощущения того, что ты с каким-нибудь повреждением играешь – выкладывался по полной.

– Но немного оступился на поле, почувствовал под коленом немножко мышцу. Слава Богу, что дальше смог продолжить играть и он прошел через пару минут, уже потом нормально было.

– По финальному свистку произошла какая-то стычка, столкновение всех на всех. Что там произошло?

– Не знаю, не видел, был тогда спиной, не могу сказать, что там произошло. Но думаю, что-то кому-то сказал – и все пошло от этого.

– Сегодня 17 тысяч болельщиков на стадионе, очень громкие болельщики с польской стороны. Что можешь сказать об атмосфере игры?

– Я очень рад, что пришли и наши болельщики. Тогда в тех матчах не было столько наших болельщиков, а здесь полностью вся трибуна – очень неожиданно, что здесь появилось столько людей. Очень приятно, очень радуемся, что они с нами и поддерживают нас.

– Валерия Бондаря слышали? На трибунах ультраса он сегодня был. Голос прорезался к вам?

– Нет, не слышал (смеется – прим.).

– АЗ в четвертьфинале. Что скажете по сопернику?

– Посмотрим, не будем загадывать. Проанализируем соперника и дальше будем отталкиваться, – сказал Очеретько.

Донецкий Шахтер вышел в четвертьфинал Лиги конференций, где сыграет против нидерландского клуба АЗ Алкмаар, дважды обыгравшего Спарту Прагу (2:1, 4:0). Матчи 1/4 финала ЛК пройдут 9 и 16 апреля