КАФУ: «Он оставляет позади и Месси, и Роналду, и Мбаппе»

Легендарный бразильский защитник Кафу выразил мнение, что Неймар превосходит в одаренности Лионеля Месси и Криштиану Роналду. В эфире подкаста «Podpah» экс-капитан «селесао» отметил, что считает своего соотечественника лучшим среди последних поколений футболистов.

«На мой взгляд, Неймар талантливее Месси, хотя у Лионеля, возможно, выше уровень самоотдачи. Если говорить о техническом мастерстве и врожденных способностях, то Неймар оставляет позади и Месси, и Роналду, и Мбаппе.

Он технически совершеннее любого из них. При этом в плане профессионального отношения к делу и преданности игре лучшим остается Криштиану», – резюмировал Кафу.