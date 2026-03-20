ФОТО. Эрлинг Холанд зашел в новый бизнес. Неожиданный выбор
Холанд инвестировал в шахматы
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд вложился в проект Total Chess World Championship Tour, который должен сделать шахматы более зрелищным массовым спортом. В проекте также ожидается участие Магнуса Карлсена.
Норвежец отметил, что шахматы развивают мышление и во многом похожи на футбол: нужно быстро принимать решения, доверять инстинктам и просчитывать ходы наперед.
Холанд создал проект «Chess Mates» вместе с Мортеном Борге и инвестировал в турнир Norway Chess. Он уверен, что новый тур может значительно увеличить интерес к шахматам во всем мире.
Тур поддерживает FIDE, планируется проведение четырех турниров в год в разных странах. Первый из них ожидается во второй половине 2026 года.
Интерес к шахматам проявляют и другие футболисты, включая Трента Александера-Арнольда, который в 2018 году сыграл с Карлсеном и проиграл за пять минут.
