Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Эрлинг Холанд зашел в новый бизнес. Неожиданный выбор
Другие новости
20 марта 2026, 00:53 | Обновлено 20 марта 2026, 00:57
224
0

ФОТО. Эрлинг Холанд зашел в новый бизнес. Неожиданный выбор

Холанд инвестировал в шахматы

20 марта 2026, 00:53 | Обновлено 20 марта 2026, 00:57
224
0
ФОТО. Эрлинг Холанд зашел в новый бизнес. Неожиданный выбор
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд вложился в проект Total Chess World Championship Tour, который должен сделать шахматы более зрелищным массовым спортом. В проекте также ожидается участие Магнуса Карлсена.

Норвежец отметил, что шахматы развивают мышление и во многом похожи на футбол: нужно быстро принимать решения, доверять инстинктам и просчитывать ходы наперед.

Холанд создал проект «Chess Mates» вместе с Мортеном Борге и инвестировал в турнир Norway Chess. Он уверен, что новый тур может значительно увеличить интерес к шахматам во всем мире.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Тур поддерживает FIDE, планируется проведение четырех турниров в год в разных странах. Первый из них ожидается во второй половине 2026 года.

Интерес к шахматам проявляют и другие футболисты, включая Трента Александера-Арнольда, который в 2018 году сыграл с Карлсеном и проиграл за пять минут.

фото lifestyle Эрлинг Холанд Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу бизнес
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем