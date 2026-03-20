Подвинул Винисиуса и Куртуа: известно, кто стал лучшим в Реале в феврале

Федерико Вальверде – лучший футболист «Реала» в феврале

Уругвайский хавбек мадридского клуба удостоился звания лучшего игрока по результатам прошедшего месяца. В борьбе за эту награду Вальверде сумел обойти таких звездных одноклубников, как Винисиус Жуниор, Тибо Куртуа, Орельен Тчуамени и Эдуардо Камавинга.

За февральский отрезок сезона Федерико принял участие в 6 поединках «сливочных». Его вклад в успехи команды оказался более чем весомым: полузащитник записал на свой счет 1 забитый мяч и оформил 3 ассиста.