  Подвинул Винисиуса и Куртуа: известно, кто стал лучшим в Реале в феврале
20 марта 2026, 01:03 | Обновлено 20 марта 2026, 01:04
Подвинул Винисиуса и Куртуа: известно, кто стал лучшим в Реале в феврале

Уругваец Федерико Вальверде опередил звезд команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Федерико Вальверде – лучший футболист «Реала» в феврале

Уругвайский хавбек мадридского клуба удостоился звания лучшего игрока по результатам прошедшего месяца. В борьбе за эту награду Вальверде сумел обойти таких звездных одноклубников, как Винисиус Жуниор, Тибо Куртуа, Орельен Тчуамени и Эдуардо Камавинга.

За февральский отрезок сезона Федерико принял участие в 6 поединках «сливочных». Его вклад в успехи команды оказался более чем весомым: полузащитник записал на свой счет 1 забитый мяч и оформил 3 ассиста.

Михаил Олексиенко Источник: ФК Реал Мадрид
