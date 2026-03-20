Лунин может убедить Реал. В Испании рассказали о будущем украинца

Мадридский «Реал» лишился на более чем шесть недель вратаря Тибо Куртуа, получившего травму.

Травма Тибо поставила под сомнение будущее вратарской позиции в клубе. Учитывая, что бельгиец уже ветеран и его уход из футбола приближается, у клуба пока нет четких кандидатур на замену.

Наиболее реальным вариантом на данный момент является доверие Андрею Лунину, который уже показал стабильную игру и может выполнять роль основного голкипера, пока «Реал» будет определяться с долгосрочной стратегией – в ближайших матчах Лунин может склонить чашу весов в свою пользу.