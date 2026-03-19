Младен БАРТУЛОВИЧ: «Нельзя было расслабляться»

19 марта 2026, 22:05 | Обновлено 19 марта 2026, 22:12
ФК Металлист 1925. Младен Бартулович

Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Младен Бартулович прокомментировал победу над «Полтавой» (2:0) в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Младен, поздравляем с победой. Как вам сегодняшний матч и насколько вы довольны игрой команды?

– Прежде всего поздравляю команду с победой и благодарю ребят за отношение. Это был тяжелый матч после игры с «Шахтером». Мы провели ротацию – шесть новых игроков. Кто-то давно не играл, кто-то дебютировал в стартовом составе и сразу же отличился дебютным голом. Мы рады, что сегодня победили, и уходим на паузу сборных в хорошем настроении.

– Вы сегодня провели значительную ротацию. Насколько довольны игроками, получившими шанс в старте?

– Я доволен всеми своими игроками. Мне очень приятно с ними работать. Они выполняют все, что нужно, и делают максимум для результата. Их отношение к работе меня очень радует. Хочу, чтобы они и в дальнейшем так работали – вместе мы можем достичь многого.

– В предыдущих матчах вы говорили о жестком разговоре в перерыве. Сегодняшний гол в конце первого тайма повлиял на атмосферу в раздевалке?

– Наверное, да. У нас было много моментов, которые не реализовали раньше – если бы забили быстрее, было бы спокойнее. Но хорошо, что удалось отличиться в конце тайма. В то же время нельзя было расслабляться, ведь «Полтава» – опасная команда: много борьбы, длинные передачи. Они также создавали моменты у наших ворот.

– Впереди международная пауза. Какие планы у команды?

– Несколько дней у команды будут выходные. Дальше будем работать в привычном режиме. В субботу, 28-го, проведем спарринг с «Оболонью», после чего продолжим подготовку к следующим матчам.

Дмитрий Вус Источник: ФК Металлист 1925
