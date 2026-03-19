ФОТО. Затишье перед бурей: стадион в Кракове готов к матчу Шахтер – Лех
Встреча начнется 19 марта в 22:00 по Киеву, у горняков комфортный гандикап в два мяча
19 марта в Кракове состоится ответный матч 1/8 финала между командами Шахтер и Лех.
На Городоском стадионе имени Генрика Реймана проходят финальные приготовления – арена уже готова принять предстоящий поединок.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Пресс-служба горняков опубликовала свежие фото со стадиона. В ближайшее время будут объявлены стартовые составы на игру.
Шахтер имеет комфортный гандикап в два гола – в первой игре подопечные Арды Турана одолели соперников со счетом 3:1.
