ФОТО. Как выглядит стадион в Кракове, на котором Шахтер сыграет против Леха
Горняки проведут ответный матч 1/8 финала Лиги конференций против польской команды
19 марта донецкий Шахтер проведет ответный матч 1/8 финала Лиги конференций 2025/26 против польского Леха.
Встреча состоится на стадионе Мейски в городе Краков, Польша. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Перед стартом поединка пресс-служба горняков показала, как выглядит арена, на который пройдет игра, опубликовав соответствующие фотографии.
В первом матче подопечные Арды Турана одержали убедительную победу со счетом 3:1. Победитель противостояния в четвертьфинале ЛК поборется или с АЗ Алкмаар, или со Спартой Прага.
ФОТО. Как выглядит стадион в Кракове, на котором Шахтер сыграет против Леха
⏳ Наближається битва в Кракові ⚔️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 19, 2026
🔥 Відчуваєте напругу?! 💪#ШахтарЛех #Shakhtar #UECL pic.twitter.com/mLFExtiBxa
