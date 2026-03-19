  4. «Главное, чтобы бразильцы это не сделали». Гура – ​​о матче Шахтера с Лехом
19 марта 2026, 19:28 | Обновлено 19 марта 2026, 19:39
702
0

«Главное, чтобы бразильцы это не сделали». Гура – ​​о матче Шахтера с Лехом

Специалист верит, что с Лехом обойдется без шапкозакидательского настроения

19 марта 2026, 19:28 | Обновлено 19 марта 2026, 19:39
702
0
«Главное, чтобы бразильцы это не сделали». Гура – ​​о матче Шахтера с Лехом
ФК Александрия. Юрий Гура

Украинский тренер Юрий Гура, возглавлявший не только отечественные команды, но и гранда молдавского футбола — «Шериф», эксклюзивно для Sport.ua дал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги конференций между «Шахтером» и польским «Лехом», который 19 марта состоится в Кракове.

«Несмотря на то, что «Лех» — действующий чемпион Экстракласы, это команды разного уровня. Неделю назад преимущество «горняков» в индивидуальном мастерстве и командных действиях не вызывало сомнений, и это отразилось на ходе событий на футбольном поле.

Вот только посоветовал бы бразильцам «Шахтера» не устраивать преждевременно, образно говоря, «карнавал», как это было в Познани, когда счет стал – 2:0. Гости начали пренебрегать, играть на публику, что и привело к пропущенному голу. И только после этого «горняки» опомнились, прибавили обороты и, забив эффектный третий гол, одержали комфортную победу.

Думаю, что и в Кракове они возьмут верх, как говорится, на классе. Конечно, немного беспокоят кадровые потери «Шахтера» в центре обороны, но надеюсь, что это только заставит подопечных Арды Турана действовать на пределе возможностей. Чем все закончится? 2:0 – в пользу «горняков» и завоеванием путевки в четвертьфинал Лиги конференций».

Ранее экс-игрок «Шахтера» дал точный прогноз на матч команды в Лиге конференций.

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Комментарии 0
